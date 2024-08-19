VOLVO, Türkiye'ye araba satışını durdurdu mu? İşte açıklama

VOLVO, Türkiye pazarındaki sedan modellerinin satışını durdurma kararı aldığını açıkladı. Bu karar, özellikle Çin'de üretilen sedan modellerini kapsıyor ve 2024 yılından itibaren geçerli olacak.

Gümrük Vergileri Kararı Etkiledi

Volvo Türkiye, son dönemde artan gümrük vergileri ve buna bağlı olarak yükselen maliyetlerin, sedan modellerin Türkiye pazarındaki satışlarını sürdürülemez hale getirdiğini belirtti. Özellikle Çin'de üretilen bu modellerin, vergi yükümlülükleri nedeniyle fiyatlarının rekabetçi olmaktan çıktığı ifade edildi. Bu durum, Volvo'nun satış stratejisini gözden geçirmesine ve sedan segmentinde Türkiye pazarından çekilmesine yol açtı.

2024 Yılında Satışlar Duracak

Volvo, sedan modellerin satışını 2024 yılı itibarıyla tamamen durduracak. Bu karar, Türkiye pazarında büyük bir etki yaratacak ve özellikle Volvo'nun sadık müşteri kitlesi için önemli bir değişiklik anlamına gelecek. Şirket, bu segmentte satışların durdurulmasının ardından diğer modellerine odaklanmayı planlıyor.