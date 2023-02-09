VGM az önce son dakika duyurdu! Vatandaşa 700 TL gıda yardımı sağlanacak, başvuruları sakın kaçırmayın

Vakıflar Genel Müdürlüğü de vatandaşa destek sağlamaya devam ediyor. Ekonomik krizde zorluk çeken vatandaşlar başvuru yapmaları durumunda VGM'den binlerce liralık destek alabiliyor. Bugün de Vakıflar Genel Müdürlüğünden yeni bir sosyal yardım duyurusu geldi. Bu defa nakit gıda yardımı yapılacak. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar hemen başvuru yaparak yardımdan faydalanabilecek. Peki, gıda yardımı başvuru şartları neler? 700 TL gıda yardımı ile ilgili her şey haberimizde…

Devlet dört koldan vatandaşa sosyal yardım ödemeleri sağlamayı sürdürüyor. Bir yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın vatandaşa sağladığı sosyal destekler devam ederken bir yandan da Vakıflar Genel Müdürlüğü gıda yardımı ödemesi veriyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü nakit gıda yardımı desteği için başvuru şartları ve detaylar belli oldu. Peki, kimler gıda yardımı alabilir? Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? VGM gıda yardımı başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

E-DEVLET GIDA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü başvuru yapan vatandaşa e-devlet üzerinden gıda yardımı sağlayacak. Dar gelirli hanelere verilecek olan gıda yardımı nakdi olarak yapılacak. Milyonlarca vatandaşın faydalanacağı 700 TL gıda yardımı başvurularını T.C kimlik no ve şifre ile giriş yaparak e-devlet üzerinden yapmak mümkün. Gıda yardımı başvurusu için onay mesajını aldıktan sonra destek ödemesini PTT'den alabilirsiniz.

GIDA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Devletin sağladığı gıda yardımı desteğinden faydalanabilmek için başvuru şartları da açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü gıda yardımı için aranan şartlar şu şekilde:

* T.C. vatandaşı olunması,

* Herhangi bir sosyal güvencenin olmaması,

* Hane içinde yaşayanların gelirlerinin belirlenmiş limitin altında olması,

* 65 yaşından büyük olunmaması,

* İhtiyaç sahibi sayılması,

* SGK'dan herhangi bir maaş gelirinin olmaması.

PTT'DEN TEK SEFERDE ÖDENİYOR

E-devlet'ten ya da Vakıflar Genel Müdürlüğünden gıda yardımı başvurusu yapan vatandaşların cep telefonlarına gelecek onay mesajını beklemeleri gerekiyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlar sonrasında TC kimlik kartları ile birlikte giderek 700 TL'lik gıda desteğini PTT şubelerinden alabilir. Gıda yardımı başvurusunu hızlı şekilde tamamlamak ve hızlı onay almak için e-devlet uygulamasını kullanmanızı tavsiye ediyoruz.