GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Vergi affı ne zaman çıkıyor? 2023 vergi borçları yapılandırılması yürürlüğe girdi mi?

Vergi affı ne zaman çıkacak? Yapılandırma ne zaman başlıyor? Borçlular için 2023 yapılandırılması ne zaman devreye konuyor? İşte vergi borçlarının yapılandırılmasına dair tüm detaylar...

Vergi affı ne zaman çıkıyor? 2023 vergi borçları yapılandırılması yürürlüğe girdi mi?

Resmi Gazete’den takip edilen yapılandırma affı ile ilgili durumlar merak ediliyor. Vatandaşlar vergi borçlarına dair affın ne zaman çıkacağını merak ediyor. Yapılandırma ne zaman yürürlüğe girecek? Vergi affına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.  


AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş vergi affına dair hazırlanan pakete dair son gelişmelerle ilgili konuştu. Borcu olan vatandaşlar merakla vergi borcu yapılandırılmasının ne zaman yürürlüğe konacağını merak ediyor. EYT Meclis’ten geçerken, Meclis’in diğer önemli gündemi olan yapılandırma ile ilgili karar ne zaman netleşecek merak konusu. Vergi affı ne zaman yasalaşacak? İşte tüm detaylar... 


2023 vergi affı ne zaman çıkacak? 


11 ilin yıkıcı biçimde etkilendiği depremin ardından Meclis çalışmalarına ara vermişti. Şimdiyse tüm hızıyla çalışan Meclis, EYT’den sonra yapılandırmayla ilgili kararı alacak. Yapılan değişikliklerle ilgili kanun teklifi Meclis tarafından kabul edilmişken Resmi Gazete’de yayımlanarak yapılandırmanın yürürlüğe girmesi bekleniyor.  


Yapılandırma hangi borçlar için geçerli? 


Diğer yandan borçları olan vatandaşlar 2023 yapılandırmasının hangi borçlarda geçerli olacağını merak ediyor. Yasalaşacak olan vergi affında özellikle 2 bin TL altında borcu olan vatandaşların tüm borçları silinecek. Bunun dışında vergi borçlarına ek olarak GSS (Genel Sağlık Sigortası) borçları, askerlik, trafik, nüfus, otoyol köprü kaçak geçiş cezaları, tüm vergi cezaları ve daha önceden yapılandırılma düzenlenmesinden faydalanmayanların idari para cezaları, adli para cezaları ile öğrenci kredileri ve destekleme primi borçları da bu kapsamda olacak. 


Vergi affı başvurusu nasıl yapılır? 


Vergi affından yararlanmak isteyen kişiler için Mustafa Elitaş, 2021 yılındaki yapılandırmada 18 taksit, 36 ay sunulmuş olduğunu; 2023 yapılandırılmasında ise 4 sene olarak, 48 ay taksitle ödeme sağlanacağını belirtti.  


Buna ek olarak 2023 yapılandırılmasında peşin ödemeler için ÜFE üstünden yüzde 90’a kadar indirim gerçekleştirileceğini de belirtti. Ek olarak idari para cezası olanların peşin ödeme yapması halinde yüzde 25 indirimden faydalanabileceklerini ekledi.  

ÇOK OKUNAN HABERLER
SSK, BAĞ-KUR, Memur ve EYT'li emekli maaşları artıyor! Ek zam kesinleşti, TÜİK açıkladı SSK, BAĞ-KUR, Memur ve EYT'li emekli maaşları artıyor! Ek zam kesinleşti, TÜİK açıkladı
Memur ve emekli ek zamma kavuşacak! Maaşlar yüzde 6+3 zam oranına göre tek tek hesaplandı Memur ve emekli ek zamma kavuşacak! Maaşlar yüzde 6+3 zam oranına göre tek tek hesaplandı
Meclis onayladı! PTT'den TC kimlik kartıyla 1997 TL nakit destek ödemesi verilecek Meclis onayladı! PTT'den TC kimlik kartıyla 1997 TL nakit destek ödemesi verilecek
Emekliye 9000 TL ek ödeme duyuruldu! 13,5 milyon emekli zil takıp oynayacak Emekliye 9000 TL ek ödeme duyuruldu! 13,5 milyon emekli zil takıp oynayacak
Borçlulara bayram geldi! Nefes aldıracak destek ödemesi başladı, o bankalara başvuran alacak Borçlulara bayram geldi! Nefes aldıracak destek ödemesi başladı, o bankalara başvuran alacak
Ziraat Bankası’nda hesabınız varsa bu açıklama size! Yapılacak ödemeler için hemen başvurabilirsiniz! Ziraat Bankası’nda hesabınız varsa bu açıklama size! Yapılacak ödemeler için hemen başvurabilirsiniz!
SON HABERLER
Vergi affı ne zaman çıkıyor? 2023 vergi borçları yapılandırılması yürürlüğe girdi mi? Vergi affı ne zaman çıkıyor? 2023 vergi borçları yapılandırılması yürürlüğe girdi mi?
8'li tuvalet kağıdı 26,50 TL, 6'lı kağıt havlu 28,50 TL! BİM 7 Mart 2023 aktüel ürünler listesi belli oldu 8'li tuvalet kağıdı 26,50 TL, 6'lı kağıt havlu 28,50 TL! BİM 7 Mart 2023 aktüel ürünler listesi belli oldu
Kur Korumalı Mevduat hesabı olanlar! Merkez Bankası uyarı yaptı! Bankalar arka arkaya uyarıyor! Kur Korumalı Mevduat hesabı olanlar! Merkez Bankası uyarı yaptı! Bankalar arka arkaya uyarıyor!
PTT AVM indirimde sınır tanımadı! Abalı, Turna, Emek, Migros, Yudum, TMO Ayçiçek yağı fiyatlarında dev kampanya PTT AVM indirimde sınır tanımadı! Abalı, Turna, Emek, Migros, Yudum, TMO Ayçiçek yağı fiyatlarında dev kampanya
E-devlet üzerinden banka hesabınız sıfırlanabilir! Bu tuzağa düşmemek için mutlaka dikkat edin! E-devlet üzerinden banka hesabınız sıfırlanabilir! Bu tuzağa düşmemek için mutlaka dikkat edin!
Sabredenler muradına erdi! Vakıfbank öbür bankaları solladı! Emeklilerin ilacı geldi! Sabredenler muradına erdi! Vakıfbank öbür bankaları solladı! Emeklilerin ilacı geldi!
Ziraat Bankası’nda hesabınız varsa bu açıklama size! Yapılacak ödemeler için hemen başvurabilirsiniz! Ziraat Bankası’nda hesabınız varsa bu açıklama size! Yapılacak ödemeler için hemen başvurabilirsiniz!
Emekliye 9000 TL ek ödeme duyuruldu! 13,5 milyon emekli zil takıp oynayacak Emekliye 9000 TL ek ödeme duyuruldu! 13,5 milyon emekli zil takıp oynayacak