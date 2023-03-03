Vergi affı ne zaman çıkıyor? 2023 vergi borçları yapılandırılması yürürlüğe girdi mi?

Resmi Gazete’den takip edilen yapılandırma affı ile ilgili durumlar merak ediliyor. Vatandaşlar vergi borçlarına dair affın ne zaman çıkacağını merak ediyor. Yapılandırma ne zaman yürürlüğe girecek? Vergi affına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş vergi affına dair hazırlanan pakete dair son gelişmelerle ilgili konuştu. Borcu olan vatandaşlar merakla vergi borcu yapılandırılmasının ne zaman yürürlüğe konacağını merak ediyor. EYT Meclis’ten geçerken, Meclis’in diğer önemli gündemi olan yapılandırma ile ilgili karar ne zaman netleşecek merak konusu. Vergi affı ne zaman yasalaşacak? İşte tüm detaylar...



2023 vergi affı ne zaman çıkacak?



11 ilin yıkıcı biçimde etkilendiği depremin ardından Meclis çalışmalarına ara vermişti. Şimdiyse tüm hızıyla çalışan Meclis, EYT’den sonra yapılandırmayla ilgili kararı alacak. Yapılan değişikliklerle ilgili kanun teklifi Meclis tarafından kabul edilmişken Resmi Gazete’de yayımlanarak yapılandırmanın yürürlüğe girmesi bekleniyor.



Yapılandırma hangi borçlar için geçerli?



Diğer yandan borçları olan vatandaşlar 2023 yapılandırmasının hangi borçlarda geçerli olacağını merak ediyor. Yasalaşacak olan vergi affında özellikle 2 bin TL altında borcu olan vatandaşların tüm borçları silinecek. Bunun dışında vergi borçlarına ek olarak GSS (Genel Sağlık Sigortası) borçları, askerlik, trafik, nüfus, otoyol köprü kaçak geçiş cezaları, tüm vergi cezaları ve daha önceden yapılandırılma düzenlenmesinden faydalanmayanların idari para cezaları, adli para cezaları ile öğrenci kredileri ve destekleme primi borçları da bu kapsamda olacak.



Vergi affı başvurusu nasıl yapılır?



Vergi affından yararlanmak isteyen kişiler için Mustafa Elitaş, 2021 yılındaki yapılandırmada 18 taksit, 36 ay sunulmuş olduğunu; 2023 yapılandırılmasında ise 4 sene olarak, 48 ay taksitle ödeme sağlanacağını belirtti.



Buna ek olarak 2023 yapılandırılmasında peşin ödemeler için ÜFE üstünden yüzde 90’a kadar indirim gerçekleştirileceğini de belirtti. Ek olarak idari para cezası olanların peşin ödeme yapması halinde yüzde 25 indirimden faydalanabileceklerini ekledi.