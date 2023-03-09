Ve TBMM'den geçti! O borçlar siliniyor, hemen yapın siz de kurtulun

Borcu olan vatandaşlara son dakika haberi geldi. TBMM’den düzenleme geçti. Kamuya olan borçların yapılandırmasını içeren kanun teklifi TBMM genel kurulunda görüşülerek kabul edildi. Borcu olan vatandaşlar hemen bakın. O borçların tamamı siliniyor faiz ödemek yok. Peki, hangi borçlar yapılandırılacak? Borç yapılandırma nasıl yapılır?

TBMM’den onay çıktı. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği kamuya olan borçların yapılandırılması da içeren kanun teklifi TBMM genel kurulunda görüşülerek kabul edildi. Yani vatandaşlar vergi trafik cezası öğrenimi kredisi SGK prim cezaları gibi borçların tamamını yapılandırarak ödeyebilecek. Borç yapılandırma sürecinde Faizler de silinecek. Peki, hangi borçlar yapılandırılacak? Borç yapılandırma kanunu hangi borçları kapsıyor?

TARİHİN EN BÜYÜK BORÇ YAPILANDIRMASI BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan borç yapılandırması ile ilgili Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada tarihin en büyük borç yapılandırma uygulaması olacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından yola çıkarak vergi borcu sigorta prim borcu GSS borcu trafik cezaları da dahil olmak üzere kamuya olan borçların bu paketle yapılandırılabileceğini söyleyebiliriz.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...