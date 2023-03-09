GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Ve TBMM'den geçti! O borçlar siliniyor, hemen yapın siz de kurtulun

Son dakika... Beklenen düzenleme TBMM’den geçti. Borçlu vatandaşlara müjdeli haber geldi. O borçların tamamı siliniyor. Siz de yapın borçlarınızdan kurtulun.

Ve TBMM'den geçti! O borçlar siliniyor, hemen yapın siz de kurtulun

Borcu olan vatandaşlara son dakika haberi geldi. TBMM’den düzenleme geçti. Kamuya olan borçların yapılandırmasını içeren kanun teklifi TBMM genel kurulunda görüşülerek kabul edildi. Borcu olan vatandaşlar hemen bakın. O borçların tamamı siliniyor faiz ödemek yok. Peki, hangi borçlar yapılandırılacak? Borç yapılandırma nasıl yapılır?

TBMM’den onay çıktı. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği kamuya olan borçların yapılandırılması da içeren kanun teklifi TBMM genel kurulunda görüşülerek kabul edildi. Yani vatandaşlar vergi trafik cezası öğrenimi kredisi SGK prim cezaları gibi borçların tamamını yapılandırarak ödeyebilecek. Borç yapılandırma sürecinde Faizler de silinecek. Peki, hangi borçlar yapılandırılacak? Borç yapılandırma kanunu hangi borçları kapsıyor?

TARİHİN EN BÜYÜK BORÇ YAPILANDIRMASI BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan borç yapılandırması ile ilgili Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada tarihin en büyük borç yapılandırma uygulaması olacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından yola çıkarak vergi borcu sigorta prim borcu GSS borcu trafik cezaları da dahil olmak üzere kamuya olan borçların bu paketle yapılandırılabileceğini söyleyebiliriz.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

ÇOK OKUNAN HABERLER
EYT'li ve eski emekliye zam müjdesi! Yüzde 30 emekli zammı için kapı aralandı EYT'li ve eski emekliye zam müjdesi! Yüzde 30 emekli zammı için kapı aralandı
Emekli maaşlarına yüzde 30 zam geliyor! Kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar belli oldu Emekli maaşlarına yüzde 30 zam geliyor! Kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar belli oldu
Çiçeği burnunda EYT'li çifte zam ile bayram edecek! Hem ikramiye hem promosyon zammı kapıda Çiçeği burnunda EYT'li çifte zam ile bayram edecek! Hem ikramiye hem promosyon zammı kapıda
3 banka bonkör davrandı! İhtiyacı olanlara nakit çözümü sundu! 3 ay sonra ödenecek tam 100.000 TL nakit! 3 banka bonkör davrandı! İhtiyacı olanlara nakit çözümü sundu! 3 ay sonra ödenecek tam 100.000 TL nakit!
Ayçiçek yağı indirimi! O markette ayçiçek yağı fiyatlarına asrın indirimi başladı Ayçiçek yağı indirimi! O markette ayçiçek yağı fiyatlarına asrın indirimi başladı
Akaryakıt fiyatları aldı başını gitti! 9 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları listesi Akaryakıt fiyatları aldı başını gitti! 9 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları listesi
SON HABERLER
Elektrik faturasına devlet el attı! 135 TL üstü elektrik faturası olanlar PTT’den yardım alabilir Elektrik faturasına devlet el attı! 135 TL üstü elektrik faturası olanlar PTT’den yardım alabilir
Ve TBMM'den geçti! O borçlar siliniyor, hemen yapın siz de kurtulun Ve TBMM'den geçti! O borçlar siliniyor, hemen yapın siz de kurtulun
Dolar kurunda titreten tahmin! Duyan döviz bürosuna koşuyor Dolar kurunda titreten tahmin! Duyan döviz bürosuna koşuyor
EYT'liler dikkat! Son 30 gün detayı önemli, 3 bin 753 TL'lik uyarı yapıldı EYT'liler dikkat! Son 30 gün detayı önemli, 3 bin 753 TL'lik uyarı yapıldı
Emekli maaşlarına yüzde 30 zam geliyor! Kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar belli oldu Emekli maaşlarına yüzde 30 zam geliyor! Kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar belli oldu
Engin Ardıç: Magazinin de magazini Engin Ardıç: Magazinin de magazini
Mehmet Barlas: Kılıçdaroğlu, Akşener’in sabrını test ediyor Mehmet Barlas: Kılıçdaroğlu, Akşener’in sabrını test ediyor
Talat Atilla: Masayı ÖCALAN dağıtabilir! Çünkü... Talat Atilla: Masayı ÖCALAN dağıtabilir! Çünkü...