Ve sonunda netleşti! Milyonlarca emekli bekliyordu, 1500 TL intibak zammı az önce kesinleşti! Bu kişiler Mart ayında alacak

2023 yılının ilk günlerinde emekli maaş zammı gündem olurken bugünlerde ise intibak zammı konuşulmaya başlandı. Emekli vatandaşlara büyük müjde yolda. Tam 1500 TL intibak zammı gelecek. SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi herkesi kapsıyor. Resmen emekliye bu zamla birlikte piyango vuracak. Türkiye Emekliler Dernek Genel Başkanı Kazım Ergün 2000 sonrası emekliler için önemli açıklama yaptı. İşte emekliye intibak zammı ile ilgili son detaylar…

Türkiye Emekliler Dernek Genel Başkanı Kazım Ergün, milyonların beklediği intibak zammına ilişkin açıklama yaptı. Özellikle 2000 sonrası emeklileri yakından ilgilendiren zam haberine ilişkin konuan Ergün, “Kamuoyunun merakla beklediği EYT düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek intibak düzenlemesiyle taçlandırılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İNTİBAK ZAMMI GELECEK

Uzun süreden beri beklenen intibak zammı ile ilgili Türkiye Emekliler Derneği'nden önemini açıklama geldi. Intibak zammı konusu 2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşları ilgilendiriyor. uzun süre önce Anayasa Mahkemesi gündemine getirilen düzenleme için mahkemenin verdiği kararı ise meclis kararının gerektiği yönünde oldu. Bunun üzerine Türkiye Emekliler Derneği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak bu konuda destek istedi.

1500 TL EK ZAM GELMESİ GÜNDEMDE

Türkiye yemekler Derneği tarafından Talep edilen intibak zammı ile birlikte İki gün sonrası emekli olanların maaşlarına 1500 TL ek zam gelmesi gündemde. Emeklilerin maaşlarındaki gelir eşitsizliğinin kaldırılması için yapılan bu çalışma kapsamında yasanın kabul edilmesi sonrasında tüm emeklilerin maaşı yeniden hesaplanacak.

İntibak yasası hakkında konuşalım Çünkü yemekler Derneği başkanı Kazım Ergün şu ifadeleri kullandı; “Karma emekli aylığı hesaplanarak emekli olanlar intibak yapılmasını bekliyorlar. Prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olan sigortalılara eşit aylık bağlanması gerekiyor. Kanun değişikliklerinde bu ilke dikkate alınmıyor. Bundan dolayı da her bir emekli aylık hesaplarına itiraz ediyorlar. Yapılması gereken gayet basit. 2000 sonrası emekli olanların aylık hesaplamaları tek bir kriterle yapılmalıdır. EYT düzenlemesinin içine 2000 yılından sonra emekli olanlara kapsayacak şekilde intibak düzenlemesi eklenmelidir.”