Ve resmen bugün başladı: BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerden toplatılıyor- Bakanlık, eritme peynirlerin ambalajlarında kullanılan bazı ifadeleri yasaklayarak, tüketiciyi yanıltmayı engellemeyi hedefliyor.

Eritme Peynirlerinde Yasaklı İfadeler

Ve resmen bugün başladı: BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerden toplatılıyor. Yeni düzenleme kapsamında, eritme peynirlerin ambalajlarında "tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar ve tost peyniri" gibi terimlerin kullanılmasına artık izin verilmeyecek. Sadece bu terimlerle tanımlanan peynir çeşitlerinin satışının yasaklanacağı vurgulandı. Bu adım, özellikle coğrafi işaretli ve geleneksel peynirlerin korunmasını amaçlarken, eritme peynirlerinin yanıltıcı bir şekilde sunulmasının da önüne geçiyor.

Taklit Ürünlere Karşı Kapsamlı Düzenleme

Bu tebliğ, yalnızca eritme peynirlerle sınırlı kalmıyor. Geçtiğimiz günlerde, "limon suyu" ve "narlı sos" gibi taklit ürünlerin satışını yasaklayan Bakanlık, market raflarındaki ürünlerin etiketlerine dair daha geniş kapsamlı bir düzenleme getirdi. Bu düzenleme ile birlikte, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Aromalı Ürünlere Sıkı Denetim

Bakanlık ayrıca, zincir marketlerde satılan "aromalı" ürünlere de sınırlamalar getiriyor. Özellikle "muzlu, çilekli, fındıklı" gibi ifadelerle tanıtılan gofretlerin, bu isimlerle satışının yasaklanması ve ambalajlarda yalnızca "aromalı" ifadesinin kullanılmasının zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Bu düzenleme, aromalı ürünlerin içerikleri hakkında tüketicilere daha net bilgi sunmayı amaçlıyor.

Tüketiciyi Yanıltan İfadeler Yasaklandı

Karma Grup Regülasyon ve Operasyon Direktörü Didem Altuntaş, yapılan düzenlemenin temel amacının tüketiciyi yanıltmayı engellemek olduğunu belirtti. Altuntaş, eritme peynirlerin, geleneksel ve coğrafi işaretli peynirleri çağrıştıracak şekilde üretilip piyasaya sunulamayacağını vurguladı. Tulum, örgü, çeçil, dil, tel, abaza ve kaşar peynir gibi ifadelerin bu kapsamda değerlendirileceğini ekledi.

Etiketlerde Yeni Standartlar

Yeni düzenlemeye göre, eritme peynirlerinin etiketlerinde ürün adının en az 3 mm punto büyüklüğünde ve temel görüş alanında yer alması zorunlu hale getirildi. Ayrıca, ürün adı algısı yaratacak "sürülebilir, ultrafiltrasyon, üçgen, tost için" gibi ifadelerin, ürün adıyla aynı büyüklükte olmaması ve etiket üzerinde ürün adından daha büyük bir puntoda yer almaması gerektiği belirtildi.

Bu düzenlemeler, tüketicilerin daha güvenli ve şeffaf bir şekilde ürün satın almalarını sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aldığı bu tedbirler, gıda ürünlerinin etiketlerinde yanıltıcı bilgilere yer verilmesini engelleyerek, tüketicinin bilinçli seçimler yapabilmesine olanak tanıyacak. Yeni düzenlemelerin uygulanmasıyla birlikte, raflardan toplatılan ürünlerin yerine, doğru etiketlemeyle sunulan ürünler yerini alacak.

Kaynak: Gazeteoku.com