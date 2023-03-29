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Ve netleşti! TCKN son hanesine göre ödeme takvimi belli oldu, tüm emeklilere müjde

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve yeni emekli olacak EYT'liler ödeme tarihlerini bekliyor. AK Parti'den zamlı maaşlarını ödeme tarihleri ve bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine ilişkin açıklama geldi.

Ve netleşti! TCKN son hanesine göre ödeme takvimi belli oldu, tüm emeklilere müjde

Ramazan Bayramı'na doğru geri sayım devam ederken SSK BAĞ-KUR memur emeklisi vatandaşları ile birlikte nisan ayında ilk emekli maaşlarını alacak EYT'liler zamlı maaşlarını ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. Ak Parti grup başkan vekili Mustafa Elitaş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 15 milyonu Aşkın emeklinin nisan ayında bayram ikramiyesi alacağını söylemişti. Bayram ikramiyesi miktarı 1100 liradan 2000 liraya yükseltildi. En düşük emekli maaşı ise 7.500 TL oldu. Peki zamlı Maaşlar ve zamlı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesi zammı ve emekli maaş zammı sonrasında milyonlarca emeklinin gözü kulağı ödeme takvimine çevrildi. Nisan ayında Ramazan Bayramı idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 21 Nisan olacak. Bazı emekliler maaşlarını ayın 26 ve 27'sinde alıyor. Bu durumda da bayramdan önce emekli maaşları yatacak mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Emekliye müjdeli haber AK Parti'den geldi. Bayram öncesi hem zamla emekli maaşları hesaplara geçecek hem de bayram ikramiyesi ödemeleri yapılacak. Ak Parti grup başkan vekili Mustafa Elitaş 15 milyondan fazla emeklinin ödemelerden yararlanacağını duyurdu.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NİSAN'DA ÖDENECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 5500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltildiğini müjdelemişti. Haber sonrası milyonlarca emekli sevinirken 8.8 milyon emeklinin maaşının eşitlenmesi sorunlara sebep oldu. Emekliler bir yandan da Zamlı emekli maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Henüz ödeme tarihleri netleşmedi ancak geçmiş yıllara bakıldığında emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara geçtiğini görebiliriz. Yani 21 Nisan'da kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesinde Zamlı emekli maaşları da hesaplara aktarılacak.

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Damla emekli bayram ikramiyesi de milyonlarca emekli tarafından heyecanla bekleniyor. 15 milyondan fazla emeklinin faydalanması beklenen zamlı, Bayram ikramiyesinin de yine 15 Nisan tarihinden itibaren T.C kimlik numarasına göre hesaplara yatacağı tahmin ediliyor. Bu yıl zamlı Bayram ikramiyesini SSK Bağkur memur emeklisi vatandaşların yanı sıra eyt'den emekli olanlar da alacak. Nisan ayında ilk maaşlarını almaya hazırlanan EYT'liler bayram ikramiyesi ile birlikte çifte Sevinç yaşayacak.

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