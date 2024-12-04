Ve netleşti; Milyonlarca çalışan bekliyordu! 1 Ocak 2025 Çarşamba yürürlüğe girecek

Bu değişiklikle birlikte, yemek bedelinin ödeme şekli daha esnek hale getirildi. Yemek kartları ve çekleri de artık bu ödemeler kapsamında değerlendirilecek.

Yeni Düzenleme ile Yemek Bedeli Ödemelerinde Değişiklik

Resmi Gazete’nin 4 Aralık 2024 tarihli sayısında yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ndeki değişiklik, yemek verilmeyen işyerlerinde yapılacak yemek bedeli ödemelerine yönelik önemli bir güncelleme sunuyor. Daha önce sadece nakit ödemelerle sınırlı olan yemek bedeli, artık yemek kartları ve çekleri gibi ödeme yöntemlerini de kapsıyor. Bu sayede işyerlerinde yemek verilmeyen çalışanlar, yemek hizmetini almak yerine bu bedeli yemek kartı ya da çekleri ile de alabilecek.

Asgari Ücret Hesaplaması Değişti

Yeni düzenlemeyle birlikte yemek bedelinin hesaplanmasında da önemli bir değişiklik yapıldı. Önceki düzenlemede yemek bedeli hesaplaması, bir günlük asgari ücretin belirli bir oranı üzerinden yapılıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle, yemek bedeli hesaplamasında günlük asgari ücret oranı kaldırıldı. Bu değişiklikle, sigortalılara sağlanan yemek menfaatlerinin nakit ya da yemek kartı/çeki aracılığıyla sağlanmasında, fiilen çalışılan gün sayısına göre bir günlük yemek bedeli hesaplanacak.

1 Ocak 2025’te Yürürlüğe Girecek

Yapılan değişiklik, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren işverenler, yemek bedeli ödemelerini yeni düzenlemelere uygun şekilde yapacaklar. İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, yemek bedeli ödemeleri artık yemek kartı veya çeki gibi araçlarla da yapılabilecek.

KAYNAK: Resmi Gazete’de yayımlanan bu düzenleme hakkında daha fazla bilgi için, ilgili resmi sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.