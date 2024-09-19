Ve netleşti! Emeklilikte büyük dönüşüm! BAĞ-KUR 7200 prim, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemelerin en geç 2025 yılına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu kapsamlı reformların en dikkat çekeni emeklilik sisteminde yapılacak kolaylıklar. Yeni sistemle emeklilik şartları daha erişilebilir hale gelecek ve geniş kitleleri kapsayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

3600 Ek Göstergeyle Memurların Sosyal Hakları Artacak

Yeni reformlar kapsamında memurların sosyal hakları da önemli ölçüde artacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi, mevcut torba yasa maddeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu ve meclis tarafından onaylanması halinde kamu görevlilerinin maaşlarına ek ödemeler yapılacak. Veri hazırlama kontrol operatörleri, şefler, teknisyenler ve diğer birinci derece kamu görevlileri bu kapsama dahil edilecek. Bu düzenlemeyle memurların emeklilik ikramiyeleri de artacak.

BAĞ-KUR Primleri Azaltılacak

Bağ-Kur prim gün sayısı 9000 günden 7200 güne düşürülecek. Bu değişiklik özellikle küçük esnaf ve serbest meslek sahipleri için erken emeklilik fırsatı getirecek. Yeni düzenlemeyle, 7200 prim gününü tamamlayan Bağ-Kur'a kayıtlı 1 milyondan fazla kişi 1800 gün, yani yaklaşık 5 yıl erken emekli olabilecek. Bu indirim küçük esnafın sosyal güvenlik yükümlülüklerini hafifletecek ve ekonomik rahatlama sağlayacak.

Ev Hanımlarına Emeklilik Fırsatı Tanınacak

Yeni yasalar kapsamında ev hanımlarına da emeklilik hakkı tanınacak. İsteğe bağlı sigorta primi ödeyen ev hanımlarının primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Mevcut asgari ücret üzerinden hesaplanan 6.400 TL primin 2133 TL'si devlet tarafından ödenecek. Bu sayede ev hanımları uzun yıllar boyunca yaptıkları katkıların ardından emeklilik hakkına kavuşabilecekler.

Çift Emeklilik Sistemiyle Ek Gelir Fırsatı

Yeni dönemde çift emeklilik sistemi de devreye girecek. SSK, BAĞ-KUR veya 4C emekliliklerine ek olarak, TES (Ek Emeklilik Sistemi) ek emeklilik sistemi olarak uygulanacak. Bu sistem sayesinde çalışanlar ek emeklilik fonlarına yatırım yapabilecek ve işverenlerin de katkı sağlayacağı bir yapı oluşturulacak. Böylece çalışanlar devlet, işveren ve kendi birikimleriyle üç farklı kaynaktan emeklilik geliri elde edebilecek.

Yüksek Prim Ödeyenlere Yüksek Maaş Garantisi

Emeklilik maaşlarında yapılan reformlarda, yüksek prim ödeyenlere daha yüksek maaş sağlanacak. Yeni dönemde emeklilikte bağlanma oranları yeniden hesaplanacak ve prim gün sayısına göre adil bir dağıtım yapılacak. Bu değişiklik, uzun vadeli ve yüksek prim ödemesi yapmış çalışanların emeklilik dönemlerinde daha iyi bir gelir elde etmelerini sağlayacak.