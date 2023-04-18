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Ve beklenen zam geldi! Sigara markalarına 10 TL’ye varan zam

Ve beklenen zam geldi! Sigara markalarına 10 TL’ye varan zamlar! Artık vatandaş sigarayı bırakma noktasında. İşte sigara fiyatlarına zammın ayrıntıları haberimizde...

Ve beklenen zam geldi! Sigara markalarına 10 TL’ye varan zam

Zam beklentisi son birkaç gündür gündemde yer alıyordu. Sektörden gelen duyumlar doğrultusunda kısa bir süre içinde sigara fiyatlarına ciddi bir zam geleceği belirtiliyordu. Zammın 5 ila 10 TL aralığında olacağına dair duyumlar sürerken sigara fiyatları ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları ne kadar?  


SİGARAYA FAHİŞ ZAM! 


Sigara içmeden duramayan, streslerini sigara içerek atan, iş molalarında bir sigara yakmaya çıkan, sosyal içici olduğunu belirten, her türlü vatandaş için isyan ettirecek bir sigara zammı gündemde. Zam beklentileri sürerken hem sigara içenler karton karton stok yapıyor hem de sigara satışı yapan yerler stoklarını çoğaltıyor. 


En son zamdan önce sektörde yayılan bu şekilden sonra zam gerçekleşmişti. Şimdi de sigara fiyatlarına 5 ila 10 TL aralığında zamların gelmesi bekleniyor. Güncel sigara fiyatları dahi vatandaşlara hala pahalı gelirken Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş’tan yapılan açıklamalar çok can sıktı. 


SİGARA FİYATLARI 50 TL’Yİ BULACAK 


Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın yaptığı açıklamalarda sigara paket fiyatının zamdan sonra rahat 50 TL’yi bulacağı belirtiliyor. Önümüzdeki hafta ya da sonraki hafta zammın sigara satış fiyatlarına yansıyacağı belirtiliyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar? 


NİSAN 2023 SİGARA FİYATLARI NE KADAR? 


Kısa ve uzun Parliament marka sigara paketi 37 TL iken Aqua Blue Slims fiyatı ise 38 TL.  
Marlboro marka White paketi, Touch Blue ve Edge Sky fiyatları 35 TL iken Edge 34 TL. 
Davidoff marka C Line Blue paket fiyatı ise 33 T. Winston markası 34, Selender ise 33 TL.  
Kent marka sigara fiyatı 33 TL iken Camel Yellow tütün 55 TL. 

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