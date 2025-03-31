Ve başlıyor; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank'tan 0,99 faizli konut ve ihtiyaç kredisi

bu kampanyalardan yararlanabilmek için belirlenen koşulları eksiksiz yerine getirmek zorunlu olacak. İşte kampanyaların detaylarına dair özgün ve kapsamlı değerlendirme:

1. İlk Kez Ev Sahibi Olacaklara Özel Konut Kredisi

Faiz Oranı: %0,49

Vade Süresi: 120 ay (10 yıl)

Özel Koşullar:

Krediden yalnızca ilk kez ev sahibi olacak kişiler yararlanabilecek.

Alınan konut, kredi kullanımı sonrasında 5 yıl boyunca satılamayacak; aksi durumda, sözleşmede belirtilen ağır para cezaları devreye girecek.

2. Isı Yalıtımı İçin İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %0,99

Kullanım Amacı:

Bu kredi, evlerde ısı yalıtımının güçlendirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılması amacıyla kullanılacak.

Koşullar:

Kredi, sadece ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlama amacıyla harcanabilecek; farklı alanlarda kullanımı tespit edilirse cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

Kampanyalardan Kimler Yararlanabilecek?

Bu özel kredi paketleri, bankaların belirlediği koşulları eksiksiz yerine getiren müşterilere sunulacaktır. Başvuru sürecinde, katılımcılar bankalarla detaylı bir sözleşme imzalayarak söz konusu şartlara uyacaklarını taahhüt edeceklerdir.

Kaynak: Gazeteoku.com özel haberi



