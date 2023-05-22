Ve asgari ücret 500 Dolar! Açıklama ve müjdeler bu sabah geldi

Asgari ücret ne kadar kaç TL olacak, Asgari ücrete ne zaman ne kadar zam gelecek soruların yanıtı seçimlerden önce en çok konuşulan konu olmuştu. Bu defa asgari ücret zammı ile ilgili yeni tahminler bomba gibi ortaya çıktı. Hem de asgari ücrete öyle böyle bir rakama gelmiyor rekor zam geliyor.

Çalışanlar bu kararı çok sevinecek Çünkü asgari ücret tam 500 dolar oluyor. Asgari ücretin net 500 dolara çıkacağı daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından da açıklanmıştı. SGK uzmanı Murat Bal ise asgari ücret zammı ile ilgili yeni senaryoları kaleme aldı. Asgari ücretle çalışanları sevinçten havalara uçuracak o karar ve detaylar haberimizde…

ASGARİ ÜCRET 500 DOLAR OLACAK

İşte Murat Bal'a göre yeni asgari ücret hesabı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ara zam konusunda çalışmaların hazır olduğunu belirtti. Peki temmuz ayı zammı için en güçlü beklenti ne? Konuyla ilgili uzman isim çarpıcı tahminlerde bulundu.

BAKAN BİLGİN SİNYAL VERMİŞTİ

Asgari ücretle ilgili zam beklentisine ilişkin Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, CNN Türk’te önemli açıklamalarda bulundu. Bal’ın açıklamaları şu şekilde:

“Burada Bakan Bilgin bize birkaç done verdi. Dolar üzerinden asgari ücretin yıllar içerisindeki gelişiminden bahsetti. Temmuz ayında asgari ücretin 500 dolar olacağına dair bir sinyal verdi.

Burada ara zam enflasyon oranı ve refah payı şeklinde yapılacak. Burada bir tablo yaptık. Şu anda asgari ücrette durum brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş.

Asgari ücrete yapılacak olan zam altı aylık enflasyon tahmini artı refah payı şeklinde. Bugün itibarıyla 4 aylık enflasyon yüzde 15’ler civarında biz bunu yüzde 20 olarak aldık. Yüzde 10 refah payı toplam ile yüzde 30 olarak aldık. Burada asgari ücret 13 bin 10 lira brüt, 11 bin 57 lira nete geldi.