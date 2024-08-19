Ve AF Geldi! TBMM Milyonlara Mest Eden Haberi Verdi

Ekonomik zorluklar nedeniyle bankalara olan borçlarını ödemekte zorlanan milyonlarca vatandaş, TBMM'den gelen bu müjdeyle rahat bir nefes alacak. Sicil affı ve devlet destekli borç kapatma kredisi, bankalara olan borçlarını ödeyemeyen ve kara listeye giren vatandaşlar için önemli bir çıkış yolu sunuyor.

TBMM'de kabul edilen torba yasa kapsamında yer alan bu düzenlemeler, vatandaşlara hem borçlarını kapatma hem de finansal sicillerini temizleme fırsatı tanıyor. Kara listeye giren vatandaşlar, bu af sayesinde bankaların kara listesinden çıkarak yeniden kredi ve kredi kartı kullanımına başlayabilecekler.

Devlet Destekli Borç Kapatma Kredisi

Yeni düzenlemeyle birlikte Ziraat Bankası aracılığıyla sunulacak olan devlet destekli borç kapatma kredisi, bankalara birikmiş borçları olan kişilere özel olarak tasarlandı. Bu kredi, vatandaşlara borçlarını kapatma ve yeniden yapılandırma imkanı tanıyor.

Kredi Üst Limiti: 100.000 TL olarak belirlenen borç kapatma kredisi, uygun faiz oranları ve uzun vade seçenekleriyle sunulacak.

Başvuru Süreci: Vatandaşlar, Ziraat Bankası’na yapacakları başvurularla bu krediden faydalanabilecekler. Başvurular sırasında belirlenen şartların karşılanması gerekecek.

Sicil Affı ile Yeniden Finansal Hayata Dönüş

Sicil affı düzenlemesi, bankaların kara listesinde yer alan ve borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşları kapsıyor. Bu düzenleme sayesinde borçlarını yeniden yapılandıran kişiler, kredi kartı ve diğer kredi ürünlerinden yeniden faydalanma imkanına sahip olacaklar. Böylece, finansal hayatlarını daha sağlıklı bir şekilde planlayabilecekler.

Kaynak:Gazeteoku