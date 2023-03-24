Ve açıklandı! Ak Partili isim emekli bayram ikramiyesini 2000 TL olarak duyurdu

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2023 emekli bayram ikramiyesi son dakika açıklandı. AK Partili isim az önce duyurdu. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Ramazan bayramı ve Kurban Bayramı'nda verilecek ikramiye kaç TL olacak? Ak Parti grup başkan vekili Mustafa Elitaş son dakika Bayram ikramiyesini duyurdu.

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği emekli bayram ikramiyesi zammı netleşti. Uzun süreden beri beklenen bayram ikramiyesi Ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesinde artıyor. Ak Parti grup başkan vekili Mustafa Elitaş az önce yaptığı son dakika açıklaması ile yeni bayram ikramiyesini milyonlarca emekliye paylaştı. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bayram ikramiyesi zammı kaç TL oldu?

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU

Ak Parti grup başkan vekili Mustafa Elitaş milyonlarca emeklinin beklediği O soruya yanıt verdi. Merakla beklenen 2023 Zamlı emekli bayram ikramiyesi Az önce açıklandı. Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesinin ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesinde 2.000 TL olacağını duyurdu. Yani emekli 2023 yılında bayram ikramiyesi olarak toplam 4 bin TL alacak. Ak Parti grup başkan vekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada "1100 TL olan ikramiyeye 900 TL ilave yapıyoruz" dedi. Böylece emekli Bayram ikramiyesine 900 TL toplamda 1800 TL zam gelmiş oldu.

EMEKLİYE MAAŞ ZAMMI DA GELMİŞTİ

Milyonlarca emekli uzun süreden beri Bayram ikramiyesinin açıklanmasını bekliyordu. Bayram ikramiyesi beklenirken ara zam müjdesi gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada emeklinin en düşük maaşının 7.500 TL'ye yükseldiğini duyurmuştu. Şimdi de emekli bayram ikramiyesi zammı belli oldu. Ancak şu an muallakta kalan bazı sorular da var. 7.500 TL ve üstü maaş alan emeklilerin ne kadar zam alacağı henüz bilinmiyor. Bu konuda yasal düzenlemenin bir an önce çıkması bekleniyor.