Vatandaşlara 300 bin TL hibe desteği açıklandı!

Deprem bölgesindeki güçlendirme çalışmaları için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı start verdi. Yeni proje kapsamında özellikle kadınlara müjdeli haber geldi. Bakanlık kadınlara alım garantisi sunarak 300 bin TL’yi makine ve teçhizat temini için ödeme kararı aldı.



Yapılan açıklama doğrultusunda SEECO (Sosyal Girişim, Güçlendirme ve Uyum) projesi adına gerçekleştirilecek yarışmada konteyner kentlerde üretime geçilecek. Şirketlerin hazırlıklarını yapması içinse deprem bölgesi olan 11 ilde geliştirme ofisleri atölye kurma işlemlerini tamamladı. Depremde mağdur olan kadınlar burada zanaat öğrenme şansını elde ederken aynı zamanda bir gelirleri de olacak.



DEPREM BÖLGESİNDE 57 TESİS YAPILIYOR



Depremden yıkıcı şekilde etkilenmiş olan 11 ilde konteyner ve çadırlarda hayatını sürdürmeye çalışan kadınlar ile genç girişimcilere destek sunulması amacı ile “Girişim Merkezleri” açılıyor ve burada yeni iş ortamı hazırlanıyor. Doğu Akdeniz Kalkınma, Çukurova Kalkınma, Dicle Kalkınma, İpekyolu Kalkınma ve Karacadağ Kalkınma Ajanslarına bağlı olan deprem bölgesindeki iller proje kapsamına dahil edildi.



Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Kilis için 57 merkez açılıyor. Burada iş fikri olan gençler ile kadınlar düşüncelerini gerçeğe dönüştürebilecek. Bununla ilgili mentorluk desteği de sağlanacak. İşte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın konuya dair açıklamaları...



KADINLARA ALIM GARANTİSİ



Yaşanan depremden sonra sanayi bölgelerinde araştırmalar gerçekleştiren ve bölgede konteyner ile çadırlarda hayatlarını sürdüren kadınlara alım garantisi kapsamında desteğe dair Varank, “Üretime katılabilmeleri için Dünya Bankası ve Avrupa Birliği desteğiyle sürdürdüğümüz SEECO Projesi bulunuyor. Buradaki vatandaşlarımızın üretiminin alım garantisini sunarak projeyi hayata geçiriyoruz. Böylelikle depremden etkilenen bölgedeki vatandaşlarımız da çalışarak bütçelerini iyileştirebilecek. Planı aktif hale getirdik. Hem üretime destek verip hem satışını garanti ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.