Vatandaşlar zorunlu 3.500 TL ödeme yapacak!

6 Şubat tarihinde Türkiye’yi derinden yaralayan büyük felaket meydana geldi. 11 ilde binlerce can kaybı verildi ve binlerce insan evinden oldu. Yıkılan binlerce bina yanında ağır hasarlı binalara artık vatandaşlar giremedi.

DASK’a (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) 6 Şubat’ta meydana gelen depremin arından bölgedeki vatandaşlardan yapılan ihbar 475 bini aştı. Meydana gelen depremin ardından “Zorunlu Deprem Sigortası”, artık “Zorunlu Afet Sigortası” olacak. Bu bağlamda tek bir sigorta ile tüm afetlere karşı vatandaşlar evlerini sigortalamış olacak.



20 MİLYAR 108 MİLYONU AŞKIN ÖDEME



Meydana gelen büyük felaketin ardından vatandaş ihbar etmeden, deprem bölgesindeki sigortası olan konutlar için 20 milyar 208 bini aşkın ödeme yatırıldı. Bunun yanı sıra zorunlu deprem sigortası yaptıran vatandaşlar için bildirim sınırı vardır.



YIKILAN BİNADA BİLDİRİM YOK



DASK, yıkılan binalarda hasar büyük olduğu için ödemeyi karşılıyor. Yıkıldığı belirlenen binalar için ihbarın yapılmasını beklemeden ödemeyi yatırıyor. Şu an hala kurumun sigorta eksperleri bölgede çalışmalarını yoğun şekilde sürdürmekte. Hasar ihbarı gelmeden ilgili kurumlarla hasarlar belirlenerek ödemeler gerçekleştiriliyor.



Hasar dosyasının bir araya getirilmesinden sonra SMS ile sigorta eksperi isim soyismi ile cep numarası iletiliyor. Depremden zarar gören vatandaşlara sigorta ödemelerinin yatırılmaya hazır olduğu belirtiliyor. İlgili bankadan T.C. kimlik ve şifre ile deprem sigortası ödemesi alınabiliyor.



BÖLGEDE 232 BİN DOSYA İÇİN ÖDEME YAPILDI



11 ilin etkilendiği depremde 232 bin 328 dosya işleme alındı ve işleme alınması beklenen 51 bin 940 dosya bulunmakta. Kapananlar ise 15 bin 643’e ulaştı. 84 bin 616 eksik belgeli dosya bulunurken, işleme konmayan 52 bin 203 dosya var. 475 bin 19 ihbar alınırken DASK ödemesi gerçekleşen tutar ise 20 milyar 108 milyon 443 bin oldu.



ÖDENEN EN YÜKSEK TUTAR



DASK tarafından deprem sigortası ödenen en fazla tutar 640 bin TL oldu. Bundan fazla ödeme alabilmek için deprem sigortasına ek konut sigortası yaptırılması gerekmektedir. Piyasa değeri 4 milyon TL olan konut için DASK 640 bin öder. Ev ile beraber eşyanın da sigortası olsun istenirse yıllık ortalama 3.500 TL ödeme yapılır.



ZORUNLU AFET SİGORTASI YAPILACAK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti seçim konuşmasında bütün afetleri içine alacak bir sigortanın yaygın hale getirileceğini söylemişti. Sel, deprem ve benzeri afetlerin bütününü kapsayan afet sigortası yeni dönemde uygulanarak deprem sigortasını da kapsamış olacak. DASK içinde verilecek sigortalar afetlerin bütününü içine alacak.



OHAL KAPSAMINDA OLAN 10 İLE EK



10 ilde OHAL ilan edilirken, 7 il; Bingöl, Batman, Kayser, Niğde, Elazığ, Mardin, Tunceli, Sivas Gürün ise GHE Afet Bölgesi olarak belirlendi.