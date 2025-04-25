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Vatandaşa 100 TL, 350 TL ve 600 TL fatura desteği müjdesi

Garanti BBVA, Bonus Bireysel Kredi Kartı sahiplerini sevindirecek yeni kampanyasını duyurdu.

Vatandaşa 100 TL, 350 TL ve 600 TL fatura desteği müjdesi

Otomatik fatura ödeme talimatı veren kullanıcılar, 600 TL’ye varan bonus kazanabilecek. İşte kampanyanın tüm detayları ve dikkat edilmesi gerekenler…

🧾 1 Talimat = 100 TL, 5 Talimat = 600 TL Bonus!

Garanti BBVA, Bonus ailesi kart kullanıcıları için otomatik fatura ödeme kampanyasını başlattı. Bu kampanya sayesinde kredi kartınızla vereceğiniz her yeni talimat size nakit gibi kullanılabilir bonus kazandırıyor.

📌 Kampanya Detayları:

1 yeni otomatik fatura talimatı ➜ 100 TL bonus
3 yeni otomatik fatura talimatı ➜ 350 TL bonus
5 yeni otomatik fatura talimatı ➜ 600 TL bonus
Toplam kazanılabilecek en yüksek bonus miktarı 600 TL ile sınırlı.

✅ Kimler Katılabilir? Hangi Kartlar Dahil?

Kampanyadan, aşağıda belirtilen Garanti BBVA kredi kartlarını kullanan bireysel müşteriler faydalanabilir:

🔹 Bonus
🔹 Bonus American Express
🔹 Money Bonus
🔹 Bonus Genç
🔹 Bonus Flexi
🔹 Flexi

Not: Aynı müşterinin birden fazla karttan talimat vermesi durumunda bonus, en çok kazanan karta yüklenecektir.


⏳ Kampanyanın Geçerlilik Süresi

🗓️ Son Gün: 1 Ağustos 2025

Kampanyaya dahil edilen fatura talimatlarının en az 3 kez kredi kartı üzerinden tahsil edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, kazanılan bonuslar 2 Ağustos 2025 tarihinde geri alınacaktır.


❌ Dikkat! Kampanya Dışında Kalan Durumlar

Önceden tanımlanmış talimatları iptal edip yeniden bağlamak kampanyaya dahil edilmez.

Hesaptan verilen bir talimatın iptal edilip karta aktarılması da kampanya dışında kalır.

Sadece ödeme yöntemi değişikliği (iptal etmeden) kampanyaya dahil olur.

⚠️ Manuel ödeme yapılan faturaların, otomatik talimat olarak tanımlanması durumunda kampanyaya dahil edilir.


💬 Hangi Kurumlar Hariç?

Kampanya, aşağıdaki kurumlar için geçerli değildir:

🚫 Turkcell
🚫 Vodafone
🚫 GSM TL yükleme
🚫 Superonline (Tellcom)
🚫 KKTC Turkcell

Bu kurumlar dışındaki tüm elektrik, su, doğalgaz, internet ve sabit telefon faturaları kampanyaya dahildir.

Kaynak: KAMPANYA DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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