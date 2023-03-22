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Vatandaş artık ev almayı rüyasında görecek! Satılık evlerin son artışı yüzde yüzü geçti!

Vatandaş artık ev almayı rüyasında görecek! Satılık evlerin son artışı yüzde yüzü geçti! İşte satılık ev fiyatlarında son durumun detayları...

Vatandaş artık ev almayı rüyasında görecek! Satılık evlerin son artışı yüzde yüzü geçti!

Covid-19'un pandemi dönemi son bulurken, hala ülkede normalleşme yaşanamadı. Aksi yönlü şekilde bir durum söz konusu. Bunun içinde Türkiye’deki konut fiyatlarındaki artış da dahil. Dünya genelinde konut fiyatı en fazla artan ülkeler sıralamasında Türkiye başlarda yer aldı. 


Öbür yandan artan enflasyon oranlarıyla beraber döviz kuru da inşaat malzemesi alımlarında büyük problem yaşatıyor. Yoğun mülteci göçü de duruma eklenince Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ev almak iyice zorlaşmaya başladı. Ülke genelindeki konut fiyatları 1 milyon TL barajını da aştı. Son olarak İstanbul’da ortalama konut fiyatı 2 milyon TL’yi aşıyor. 


2023 konut fiyatlarında son durum 


Tüm sebeplerle birlikte Gayrimenkul değerleme platformu olan Endeksa merak edilen konut fiyatlarına dair bir rapor hazırladı. Hazırlanan raporun yayımlanması ile birlikte konut fiyatlarında İstanbul’daki artışın yüzde 156 oranında olduğu görüldü. Metrekare satış fiyatı İstanbul’daki konut fiyatları için 25 bin 882 TL’yi bulurken, ortalama bir konutun 3 milyon 105 bin 840 TL’ye ulaştığı görüldü. 


Satılık konut fiyatlarının Adalar için de yüzde 79 zamlandığı görülürken, yıllık artışı ise yüzde 119’u buldu. Sadece Şubat ayı içinse yüzde 6 değer artışı yaşadı. Ortalama olarak Adalar’daki bir konutun metrekaresinin fiyatı 43 bin 946 TL olurken, toplamda ortalama bir fiyat ise 5 milyon 712 bin 980 TL. Sadece Şubat ayında yüzde 7 oranında artış olduğu görülen Şile’de satılık konut yüzde 75 artış gösterdi. Metrekare fiyatı 31 bin 431 TL iken Şile’deki konut satışları ortalama olarak 5 milyon 500 TL 425 TL’yi buldu. 


TOKİ projesi düşünüldüğü gibi olmadı 


Hayata geçirilen TOKİ projesi ile 250 bin sosyal konutun vatandaşlara sağlanması da düşünüldüğü gibi olmadı. Bunlara ek olarak Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem de konut fiyatlarındaki artışın sebeplerinden birisi oldu. 

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