Valilik para yardımı yapıyor! Valilik maddi yardım başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye’de dernek ve vakıflar, belediyeler, kaymakamlıklar ihtiyaç sahibi vatandaşlar için birçok yardımla birlikte nakit yardımı da yapmaktadır. 2023 yılında sosyal yardımlar sürdürülmeye devam etmektedir. Valilik yardımı da bunlardan birisidir. Bütün sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile valilikler giysi yardımı, nakit para yardımı, odun ve kömür yardımı daha birçok çeşitli yardım sağlamaktadır. Peki sosyal destek kapsamında hangi yardımlar var? Sosyal yardım türleri nelerdir? Valilik sosyal yardım desteğine nasıl başvurulur? Kimler sosyal yardımlardan yararlanabilir? Sosyal yardım başvuruları nasıl yapılır? İşte sosyal yardımlar için tüm detaylar...



Valilik sosyal yardımları hangileridir?



Valilik tarafından ihtiyacı olan vatandaşlara oldukça kapsamlı şekilde sosyal yardım programı yürütülmektedir. Valilik sosyal yardımları arasında nakdi yardımlar, giysi yardımı, odun ve kömür gibi yakacak yardımları, erzak ve gıda yardımları, eşya - mobilya yardımları, engelliler için yapılan yardımlar, yoksul aileler için eğitim ve sağlık yardımları, afetzedelere yardımlar, muhtaç asker yakınlarına, şehit ve gazi yakınlarına yardımlar bulunmaktadır.



Engelliği aylığı, yaşlı ve kimsesiz, gelirsizlere aylık yardımı da bunlar arasındadır. Kira ve elektrik yardımı da sağlayan valilik, sosyal yardım için bazı şartların uygun olmasına bakmaktadır. Peki, sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler sosyal yardım alabilir?



Valilik yardım başvurusu



Valilik yardım başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çalışa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvuru yapabilmektedir. Bulunduğunuz ikametgahtaki bu kuruluşlara giderek başvuru formunu doldurabilirsiniz.



Yukarıda bahsettiğimiz yardımlarla ilgili daha detaylı bilgi almak için ayrıca ALO 144 ile ALO 183 numaraları aranabilmektedir.



Valilik yardım başvurusu e-devlet üzerinden de yapılabilmektedir. Bunun için https://turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresine girmeniz yeterlidir.



Valilik yardım başvurusu sorgulaması nasıl yapılır?



Başvuruda bulunmuşsanız ve sonucu öğrenmek istiyorsanız vafka direkt giderek, telefonla ulaşarak ya da ALO 144 veya ALO 183 numaralarından birini arayarak öğrenebilirsiniz. Ayrıca e-devlet üzerinden başvuru detaylarını https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardım-bilgileri-sorgulama adresinden de öğrenebilmektesiniz.



Kimler sosyal yardım alabilir?



Genel olarak birçok sosyal yardımda olduğu gibi valilik sosyal yardımında da hane gelirine bakılmaktadır. Hanedeki ortak kazancın kişi başına asgari ücretin 3’te 1’i oranında olması gerekmektedir.



Örneğin engelli aylığı alabilmek için yüzde 40 engeli olan kişilerin sağlık raporu gerekmektedir. İşsiz ve gelirsiz olan kişilerin belgeleri başvuruda istenmektedir ya da sorgulanarak bakılmaktadır.