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Vakıfbank'tan müjdeler sıralı bir şekilde emeklilere geldi! Emekli maaşlarını alanlara 10.000 TL ve 100.000 TL arasında kredi başladı!

Vakıfbank son dakika emekli kredisi başlattığını açıkladı!

Vakıfbank'tan müjdeler sıralı bir şekilde emeklilere geldi! Emekli maaşlarını alanlara 10.000 TL ve 100.000 TL arasında kredi başladı!

Vakıfbank emekli maaşı alan tüm bireysel müşteriler için yapmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 10.000 ve 100.000 TL arasında ihtiyaç kredisi emekli kredisi olarak vereceğini açıkladı.

Vakıfbank üzerinden maaş almanız şartıyla birlikte sizlere verilecek olan bu yeni nakit kampanyasından faydalanmak isteyen tüm emeklilere hızlı bir şekilde sonuç verilerek istedikleri limitlerde krediler kendi banka hesaplarına yatırılmaktadır. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, sizler de 24 ay vadeli veya 36 ay vadeli kredi seçeneklerinden bir tanesini seçerek acil ihtiyacınızın olması durumunda emekli kredisi kullanabilirsiniz.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi almak için öncelikli olarak bankadan emekli maaşı almanız gerekiyor. Emekli maaşı bu bankada olmayan tüm bireysel müşterilerin maaş taşıma işlemleri sonrasında vakıfbank emekli kredisi imkanı sağlamaktadır.

Emekli maaşı vakıfbank üzerinde olan vatandaşlar ise maaş almış oldukları şubelere giderek veya bankadan internet bankacılığını kullanarak da yeni verilen bu emekli kredisi kampanyası ne katılarak işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. 100.000 tl'ye kadar kullanmış olduğunuz tüm kredilerde isterseniz ihtiyaç olarak isterseniz de diğer bankalardaki borçlarınızı kapatmak için borç transfer kredisi olarak da kredi kullanabilirsiniz.

Vakıfbank Son dakika haber
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