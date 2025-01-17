Vakıfbank'tan mest eden emekli paketi! 12 Bin TL para verilecek!

Bu kapsamda, emekliler için özel olarak hazırlanan promosyon ödemeleri, bankaların bu kitleyi hedef alarak sundukları cazip fırsatlar arasında yer alıyor.

Vakıfbank’tan Emekli Maaş Promosyonu

Vakıfbank, emekli maaşı alan müşterileri için toplamda 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacak bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, maaş tutarına bağlı olarak yapılan ödeme miktarları şu şekilde belirlenmiş:

10.000 TL'ye kadar olan maaşlar için 5.000 TL promosyon ödemesi,

10.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alanlar için 8.000 TL promosyon ödemesi,

15.000 TL - 20.000 TL arasında maaş alanlar için 10.000 TL promosyon ödemesi,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

Kampanya Koşulları

Vakıfbank’ın emekli maaşı promosyonu, 3 yıllık bir anlaşma süresi için geçerlidir. Promosyon ödemesi peşin ve nakdi olarak hesaplara yatırılacaktır. Bu kampanya, emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan emekliler için geçerli olup, detaylı bilgi ve başvuru için bankanın resmi web sitesi üzerinden işlem yapılabilir.

Daha fazla bilgi ve başvuru için Vakıfbank’ın resmi web sitesine göz atabilirsiniz: www.vakifbank.com.tr