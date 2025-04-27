Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank 1 Milyon TL konut kredisi taksit tabloları!

Türkiye'de yükselen konut fiyatları, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları kredi kullanmaya yönlendiriyor. Bu süreçte en çok tercih edilen kurumlar ise güvenilir yapıları ve uygun vade seçenekleriyle kamu bankaları oluyor. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank 1 milyon TL’lik konut kredileri için sundukları faiz oranları ve ödeme planları ile dikkat çekiyor.

İşte güncel verilerle kamu bankalarının 1 milyon TL konut kredisi detayları: 👇🏻

🏦 Ziraat Bankası Konut Kredisi Şartları

Ziraat Bankası, ev sahibi olmak isteyenlere %3,09 faiz oranı ile konut kredisi imkânı sunuyor.

1 milyon TL kredi kullanan bir müşteri için:

Aylık Taksit: 31.723 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.823.318 TL

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu kredi seçeneği, nispeten daha düşük faiz oranı arayanlar için cazip bir alternatif oluşturuyor. 📈



🏡 Halkbank Konut Kredisi Şartları

Halkbank’ın "Hesaplı Evim Konut Kredisi" kampanyası kapsamında sunduğu faiz oranı %2,79.

1 milyon TL kredi için ödeme planı şöyle şekilleniyor:

Aylık Taksit: 28.966 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.492.488 TL

Halkbank, en düşük faiz oranı ve en uygun toplam geri ödeme tutarı ile kredi seçenekleri arasında öne çıkıyor. 🌟



🏢 VakıfBank Konut Kredisi Şartları

VakıfBank, "SarıPanjur Konut Kredisi" ile %3,69 faiz oranı uyguluyor.

1 milyon TL kredi kullanan müşteriler için:

Aylık Taksit: 37.383 TL

Toplam Geri Ödeme: 4.501.001 TL

VakıfBank’ın sunduğu kampanya, diğer kamu bankalarına kıyasla daha yüksek bir faiz oranı içeriyor.

Kaynak: Gazeteoku.com