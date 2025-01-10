Vakıfbank harcamalarınıza 750 TL hediye edecek!

Giyim, ayakkabı, kozmetik ve aksesuar sektörlerinde yapacağınız alışverişlerde 750 TL’ye varan Worldpuan kazanma fırsatı sizi bekliyor! İşte kampanyanın detayları:

Kampanya Detayları

Harcama Şartı:

Farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1.500 TL ve üzeri her alışverişe 75 TL Worldpuan hediye edilecektir.

Toplam Kazanç:

Kampanyadan bir müşteri en fazla 750 TL Worldpuan kazanabilir.

Geçersiz İşlemler:Ticari kartlar ve Bankomat Kart ile yapılan işlemler,

Nakit çekim,

Yurt dışı işlemleri,

İade, iptal ve puan kullanımı işlemleri kampanyaya dahil değildir.

İptal Durumu:

İade ya da iptal durumunda yüklenen puanlar geri alınır. Avans puan kullanımı nedeniyle geri alım yapılamayan durumlarda, kartınıza ilgili tutar kadar borç yansıtılır. Kampanyaya katılmak için VakıfBank Mobil uygulamasında yer alan “Cepte Kazan” sekmesinden “Hemen Katıl” butonuna tıklamanız yeterli.

Katılım, alışverişten önce ya da sonra yapılabilir. Express Card sahipleri için kampanya katılım bedeli 4.99 TL olarak belirlenmiştir.



Worldpuan Kazanımı ve Kullanımı

Kampanya kapsamında kazanılan Worldpuan’lar, 4 Şubat 2025 tarihinde bireysel ve kullanıma açık kredi kartınıza yüklenecektir.

Yüklenen Worldpuan’lar 5 Şubat 2025 tarihinden itibaren kullanılabilir olacak ve 4 Mart 2025 tarihine kadar geçerli olacaktır. 5 Mart 2025 itibarıyla kullanılmayan Worldpuan’lar geri alınacaktır.



Dikkat Edilmesi Gerekenler

Aynı gün içinde yapılan tek seferlik 1.500 TL ve üzeri alışverişler kampanyaya bir defa dahil edilir. Kampanya müşteri bazında geçerli olup, ek kart ve sanal kart ile yapılan işlemler kampanyaya dahildir.



Kaynak: VakıfBank Kampanya Detayları