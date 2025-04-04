Vakıfbank emeklilere 37.000 TL verecek! Promosyon destekli yeni kampanya!

Peki, kampanyaya kimler başvurabilir? 37.000 TL nasıl alınır? İşte detaylar...

Emeklilere 37.000 TL Destek! Kampanya Detayları

VakıfBank, SGK emekli maaşını taşıyanlara yönelik özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında toplamda 37.000 TL ödeme sağlanıyor.

📌 Kampanyanın içeriği:

✅ 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon

✅ 15.000 TL’ye kadar kredi kartı harcama ödülü

✅ 10.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi

Bu kampanyadan yararlanmak için tek yapmanız gereken, emekli maaşınızı VakıfBank’a taşımak!

⏳ Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2025

VakıfBank 27.000 TL’ye Kadar Promosyon Desteği Veriyor!

VakıfBank, SGK emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödüyor. Buna ek olarak, VakıfBank Emekli Troy Kredi Kartı ile yapılan harcamalara toplamda 15.000 TL’ye varan ek ödeme fırsatı sunuyor.

📢 Harcama ödülü nasıl işliyor?

Her ay 1.500 TL ve üzeri harcama yaparsanız, en fazla 1.500 TL ödeme alırsınız.

10 ay boyunca toplamda 15.000 TL’ye kadar nakit ödül kazanabilirsiniz.

Eğer bir ay 1.500 TL’den az harcarsanız, sadece harcadığınız kadar ödeme alırsınız. Eksik kalan tutarlar bir sonraki aya devredilmez.

🎯 Örnek:

✔ Eğer aylık 1.500 TL harcama yaparsanız, o ay için 1.500 TL ödeme alırsınız.

✔ 10 ay boyunca harcama yaparsanız, toplamda 15.000 TL ödül kazanabilirsiniz.

Böylece, maaş promosyonu ve harcama ödülüyle toplamda 27.000 TL ödeme alabilirsiniz.

10.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

VakıfBank, maaşını taşıyan emeklilere 10.000 TL ihtiyaç kredisi de sunuyor. Üstelik faizsiz olarak veriliyor!

📢 Bu kredi sayesinde:

✔ Acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

✔ Geri ödemede ek maliyet veya faiz yükü oluşmaz.

✔ 10.000 TL’lik bu kredi, maaş promosyonuna ek olarak verilir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

📌 VakıfBank kampanyasına katılmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

✅ VakıfBank Mobil Uygulaması üzerinden "Cepte Kazan" bölümünden başvurabilirsiniz.

✅ Cep telefonunuzdan SMS ile katılabilirsiniz:

📲 "EMEKLİ" yazıp bir boşluk bırakın, kredi kartınızın son 6 hanesini ekleyerek 5724’e SMS gönderin.

✅ VakıfBank şubelerinden başvuru yapabilirsiniz.

🚨 Dikkat: Kampanyaya kayıt olmayan emekliler, ek ödüllerden yararlanamaz!

Kaynak ve detay linki burada