GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Vakıfbank emeklilere 37.000 TL verecek! Promosyon destekli yeni kampanya!

📢 VakıfBank, emeklilere özel yeni kampanyasını duyurdu! SGK emeklilerine toplam 37.000 TL’ye kadar nakit ödeme sunuluyor. Bu fırsattan yararlanmak için emekli maaşınızı VakıfBank’a taşımanız yeterli.

Vakıfbank emeklilere 37.000 TL verecek! Promosyon destekli yeni kampanya!

Peki, kampanyaya kimler başvurabilir? 37.000 TL nasıl alınır? İşte detaylar...

Emeklilere 37.000 TL Destek! Kampanya Detayları

VakıfBank, SGK emekli maaşını taşıyanlara yönelik özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında toplamda 37.000 TL ödeme sağlanıyor.

📌 Kampanyanın içeriği:

✅ 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon
✅ 15.000 TL’ye kadar kredi kartı harcama ödülü
✅ 10.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi

Bu kampanyadan yararlanmak için tek yapmanız gereken, emekli maaşınızı VakıfBank’a taşımak!

⏳ Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2025

VakıfBank 27.000 TL’ye Kadar Promosyon Desteği Veriyor!

VakıfBank, SGK emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödüyor. Buna ek olarak, VakıfBank Emekli Troy Kredi Kartı ile yapılan harcamalara toplamda 15.000 TL’ye varan ek ödeme fırsatı sunuyor.

📢 Harcama ödülü nasıl işliyor?

Her ay 1.500 TL ve üzeri harcama yaparsanız, en fazla 1.500 TL ödeme alırsınız.
10 ay boyunca toplamda 15.000 TL’ye kadar nakit ödül kazanabilirsiniz.
Eğer bir ay 1.500 TL’den az harcarsanız, sadece harcadığınız kadar ödeme alırsınız. Eksik kalan tutarlar bir sonraki aya devredilmez.

🎯 Örnek:

✔ Eğer aylık 1.500 TL harcama yaparsanız, o ay için 1.500 TL ödeme alırsınız.

✔ 10 ay boyunca harcama yaparsanız, toplamda 15.000 TL ödül kazanabilirsiniz.

Böylece, maaş promosyonu ve harcama ödülüyle toplamda 27.000 TL ödeme alabilirsiniz.

10.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

VakıfBank, maaşını taşıyan emeklilere 10.000 TL ihtiyaç kredisi de sunuyor. Üstelik faizsiz olarak veriliyor!

📢 Bu kredi sayesinde:
✔ Acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.
✔ Geri ödemede ek maliyet veya faiz yükü oluşmaz.
✔ 10.000 TL’lik bu kredi, maaş promosyonuna ek olarak verilir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

📌 VakıfBank kampanyasına katılmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

✅ VakıfBank Mobil Uygulaması üzerinden "Cepte Kazan" bölümünden başvurabilirsiniz.

✅ Cep telefonunuzdan SMS ile katılabilirsiniz:

📲 "EMEKLİ" yazıp bir boşluk bırakın, kredi kartınızın son 6 hanesini ekleyerek 5724’e SMS gönderin.

✅ VakıfBank şubelerinden başvuru yapabilirsiniz.

🚨 Dikkat: Kampanyaya kayıt olmayan emekliler, ek ödüllerden yararlanamaz!

Kaynak ve detay linki burada

ÇOK OKUNAN HABERLER
Teşkilat dizisine yeni başrol geldi; Ekranlara döndü Teşkilat dizisine yeni başrol geldi; Ekranlara döndü
SGK ve BAĞKURLU'ya sevindiren haber; 17-28 Nisan arası ödeme yatıyor SGK ve BAĞKURLU'ya sevindiren haber; 17-28 Nisan arası ödeme yatıyor
Ve hayırlı olsun; Süper Lig'in gol makinesi Romulo! İstanbul'a geliyor Ve hayırlı olsun; Süper Lig'in gol makinesi Romulo! İstanbul'a geliyor
A101 ve BİM marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat A101 ve BİM marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat
Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali... Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali...
Nisan maaşından önce 4A, 4B, 4C emeklilerine 20.000 TL ödenecek Nisan maaşından önce 4A, 4B, 4C emeklilerine 20.000 TL ödenecek
SON HABERLER
Yastık altında 450.000 TL’si olan TOGG T10F alabilecek! Yastık altında 450.000 TL’si olan TOGG T10F alabilecek!
Tüm Türkiye'de başladı; Ehliyetinize gerek kalmayacak Tüm Türkiye'de başladı; Ehliyetinize gerek kalmayacak
Son anket sonucu geldi; Erdoğan 3 adayla yarıştı! İşte çıkan sonuç Son anket sonucu geldi; Erdoğan 3 adayla yarıştı! İşte çıkan sonuç
Trump'ın tarifesi Türkiye'yi de vurdu; Borsa İstanbul ve altın çöktü Trump'ın tarifesi Türkiye'yi de vurdu; Borsa İstanbul ve altın çöktü
Milli Emlak resmen açıkladı; Peynir ekmek gibi satıyor! 5.000 TL'den tarla, 20.000 TL'den arsa Milli Emlak resmen açıkladı; Peynir ekmek gibi satıyor! 5.000 TL'den tarla, 20.000 TL'den arsa
Gönül Dağı son bölüm fragmanı olay oldu; Acı son geldi Gönül Dağı son bölüm fragmanı olay oldu; Acı son geldi
Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali... Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali...
Özgür Demirtaş baltayı taşa vurdu; Alay konusu yapıldı Özgür Demirtaş baltayı taşa vurdu; Alay konusu yapıldı