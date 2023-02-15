Vakıfbank, Denizbank ve Yapı Kredi müşterileri hemen baksın! 35.000 TL hesaplarınızda olabilir!

Sıkıntılı günleri daha rahat geçirmek ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için acilen nakit paraya ihtiyacınız var ise ve Vakıfbank, Denizbank ya da Yapı Kredi Bankası müşterilerinden biriyseniz 35.000 TL nakit hesabınıza yatmış olabilir. 18 yaşından büyük olan ve bu bankalardan birisinin müşterisi olanlara 35.000 TL ödeme anında hesapları üzerinden yapılıyor.



Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve Vakıfbank müşterilerine çok düşük faiz oranlarıyla yapacağı 35.000 TL ihtiyaç kredisinden faydalanmak için 18 yaş üstünde olmanız ve bankalardan birisinin müşterisi olmanız yeterli. Müşteri değilseniz dahi müşteri olmak çok kolay. Müşterisi olacağınız Vakıfbank, Denizbank ya da Yapı Kredi Bankasın’dan anında ödemenizi alabilirsiniz.



35.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?



Yapı Kredi Bankası, Denizbank ya da Vakıfbank üzerinden çok düşük faizler ile 35.000 TL ihtiyaç kredisine başvuru yapmak çok kolay. Yapacağınız başvurunun ardından 36 ay vadeyle ve çok düşük faizlerle ihtiyaç krediniz anında hesaplarınızda olur.



Kredi puanına göre 35.000 TL’ye kadar varan ödemeleriniz almak için T.C. kimlik kartınızla Vakıfbank, Denizbank ya da Yapı Kredi şubelerinden birisine gidebilir, mobil bankacılık üzerinden ya da internet bankacılığından başvuruda bulunabilirsiniz. Yapılan ödemeyi ise aynı gün içinde hemen ATM’lerden çekebilirsiniz.



Denizbank ihtiyaç kredisi başvuru



Denizbank ihtiyaç kredisi ile 35.000 TL ödeme almak için 7/24 mobil ya da internet bankacılığı işlemleri üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca size en yakın Denizbank şubesine giderek de kolay şekilde işlemlerinizi halletmeniz ve hemen nakit paranızı çekmeniz mümkün.



Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu



36 ay vadeli Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak 35.000 TL nakit paranızı ATM’den anında çekmeniz mümkün. İnternet bankacılığı, mobil uygulama ya da en yakın olan Vakıfbank şubesine giderek işlemlerinizi tamamlamanız yeterli.



Yapı Kredi ihtiyaç kredisi başvurusu



Yapı Kredi ihtiyaç kredisi başvurusu için şubeye gitmek yerine internet bankacılığı ya da mobil üzerinden işlemlerinizi yapabileceğiniz gibi SMS yolu ile de başvuruda bulunabilirsiniz. 4411’e yollayacağınız kısa mesajda T.C. kimlik numarası, aylık gelir ve doğum tarihi yer almalıdır. Ardından onay mesajı SMS olarak size gelir.