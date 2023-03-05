Vakıfbank anında nakit çözümü! Yalnızca tek bir şartla 5000 TL hesapta!

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için 5000 TL ödeme yapacağını duyuran Vakıfbank, tek bir şart sunuyor. Gelir belgesiz şekilde başvuru yapmak mümkün oluyor. Vakıfbank hizmeti sayesinde hemen nakit ihtiyacı olan kişilere nakit ihtiyaçları karşılanıyor.



Vakıfbank kendi müşterilerine çok acil nakit sıkışıklığı yaşamaları durumunda destek olabilmek adına 5 bin TL anında kredi imkanı çıkardı. Resmi internet adresi üzerinden yayımlanan açıklamayla birlikte tüm Vakıfbank şubelerine giderek ve ATM’lerden bu parayı alabileceklerini belirtti. 5 bin TL anında nakit ihtiyacınızı karşılarken geri ödemelerde de çok düşük faizlerle ve masrafsız şekilde vatandaşları rahatlatmaktadır.



Hemen nakit ihtiyacınız varsa Vakıfbank 5.000 TL kredi başvurusu

Düşük miktarda ama çok acil nakit ihtiyacı olanlar için hazırlanan bu kampanya kapsamında Vakıfbank, kendi müşterilerinin hemen nakit ihtiyacını sorununu çözmektedir. Vakıfbank şubeleriyle 5 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen, çok uygun faiz oranlarından yararlanmak isteyen kişiler için öncelikle özellikle Vakıfbank müşterisi olma şartı bulunuyor.



Vakıfbank 5 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu



Vakıfbank üzerinden hemen nakit para sorununu çözmek isteyen vatandaşlar 5 bin TL çekebilmektedir. Başvuru yaptığınız an çok hızlı bir şekilde sonuç alınmaktadır. Birkaç dakika içinde onay mesajının geldiği saniyelerde 5 bin TL nakit paranız da hesabınıza yatmaktadır.



Kredi notunuzun 1100 olması halinde zaten 5 bin TL ihtiyaç kredisinin onaylanmaması gibi bir durum söz konusu değildir. Üstelik 5 bin TL’yi şimdi alabilir ve 3 ay sonra ödeme yapmaya da başlayabilirsiniz. Bunun için Vakıfbank mobilden ya da internet bankacılığına giriş yaparak başvuru yapabileceğiniz gibi en yakın şubeye müracaat edebilirsiniz. İnternet bankacılığı ya da mobilden 7 gün 24 saat başvuru yaparak otomatik ve hızlı şekilde ödemenizi alabilmektesiniz.