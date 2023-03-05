GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Vakıfbank anında nakit çözümü! Yalnızca tek bir şartla 5000 TL hesapta!

Vakıfbank vatandaşlara anında nakit veriyor! Yalnızca tek bir şartla 5000 TL’yi hesaplara yatırıyor! İşte o 5.000 TL ödeme şartı ve detaylar...

Vakıfbank anında nakit çözümü! Yalnızca tek bir şartla 5000 TL hesapta!

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için 5000 TL ödeme yapacağını duyuran Vakıfbank, tek bir şart sunuyor. Gelir belgesiz şekilde başvuru yapmak mümkün oluyor. Vakıfbank hizmeti sayesinde hemen nakit ihtiyacı olan kişilere nakit ihtiyaçları karşılanıyor. 


Vakıfbank kendi müşterilerine çok acil nakit sıkışıklığı yaşamaları durumunda destek olabilmek adına 5 bin TL anında kredi imkanı çıkardı. Resmi internet adresi üzerinden yayımlanan açıklamayla birlikte tüm Vakıfbank şubelerine giderek ve ATM’lerden bu parayı alabileceklerini belirtti. 5 bin TL anında nakit ihtiyacınızı karşılarken geri ödemelerde de çok düşük faizlerle ve masrafsız şekilde vatandaşları rahatlatmaktadır. 


Hemen nakit ihtiyacınız varsa Vakıfbank 5.000 TL kredi başvurusu 
Düşük miktarda ama çok acil nakit ihtiyacı olanlar için hazırlanan bu kampanya kapsamında Vakıfbank, kendi müşterilerinin hemen nakit ihtiyacını sorununu çözmektedir. Vakıfbank şubeleriyle 5 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen, çok uygun faiz oranlarından yararlanmak isteyen kişiler için öncelikle özellikle Vakıfbank müşterisi olma şartı bulunuyor. 


Vakıfbank 5 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu  


Vakıfbank üzerinden hemen nakit para sorununu çözmek isteyen vatandaşlar 5 bin TL çekebilmektedir. Başvuru yaptığınız an çok hızlı bir şekilde sonuç alınmaktadır. Birkaç dakika içinde onay mesajının geldiği saniyelerde 5 bin TL nakit paranız da hesabınıza yatmaktadır.  


Kredi notunuzun 1100 olması halinde zaten 5 bin TL ihtiyaç kredisinin onaylanmaması gibi bir durum söz konusu değildir. Üstelik 5 bin TL’yi şimdi alabilir ve 3 ay sonra ödeme yapmaya da başlayabilirsiniz. Bunun için Vakıfbank mobilden ya da internet bankacılığına giriş yaparak başvuru yapabileceğiniz gibi en yakın şubeye müracaat edebilirsiniz. İnternet bankacılığı ya da mobilden 7 gün 24 saat başvuru yaparak otomatik ve hızlı şekilde ödemenizi alabilmektesiniz. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emeklinin yeni maaş tablosu sızdı! Ek zam bu tabloda ayyuka çıktı, yeni emekli maaşları bakın ne kadar Emeklinin yeni maaş tablosu sızdı! Ek zam bu tabloda ayyuka çıktı, yeni emekli maaşları bakın ne kadar
Cumhurbaşkanı emekli bayram ikramiyesinde son sözü söyledi! O rakama çıkacağı kesinleşti Cumhurbaşkanı emekli bayram ikramiyesinde son sözü söyledi! O rakama çıkacağı kesinleşti
Bu defa hesap Bağdat'tan dönmeyecek! Ara zam kesinleşti, zamlı emekli maaşları tek tek hesaplandı Bu defa hesap Bağdat'tan dönmeyecek! Ara zam kesinleşti, zamlı emekli maaşları tek tek hesaplandı
Asgari ücretliye 7500 TL devlet yardımı! Haneden bir kişi başvursa yetiyor Asgari ücretliye 7500 TL devlet yardımı! Haneden bir kişi başvursa yetiyor
EYT’li olmayanlar için emeklilik formülü! 4 sene erkene emeklilik mümkün! EYT’li olmayanlar için emeklilik formülü! 4 sene erkene emeklilik mümkün!
Devlet emekliye 15 bin TL aile yardımı veriyor! e-Devlet'ten başvuru yapın, PTT'den alın Devlet emekliye 15 bin TL aile yardımı veriyor! e-Devlet'ten başvuru yapın, PTT'den alın
SON HABERLER
Vakıfbank anında nakit çözümü! Yalnızca tek bir şartla 5000 TL hesapta! Vakıfbank anında nakit çözümü! Yalnızca tek bir şartla 5000 TL hesapta!
Bu bankanın promosyonu emeklileri mest etti! Böyle promosyon görülmedi! Bu bankanın promosyonu emeklileri mest etti! Böyle promosyon görülmedi!
Et fiyatları isyan ettirecek duruma geldi! Her hafta gelen zamlar vatandaşı canından bezdirdi! Et fiyatları isyan ettirecek duruma geldi! Her hafta gelen zamlar vatandaşı canından bezdirdi!
Promosyon ödemesini görenin nutku tutulacak! O banka 17.550 TL maaş promosyonu veriyor Promosyon ödemesini görenin nutku tutulacak! O banka 17.550 TL maaş promosyonu veriyor
Aile Bakanlığı zamlı yardım verecek! Listede adı yazana 15 Mart’ta 4.336 TL yatırılacak Aile Bakanlığı zamlı yardım verecek! Listede adı yazana 15 Mart’ta 4.336 TL yatırılacak
İŞKUR’dan gençlere tam teşvik! 10.797 TL ödeme yapılacak! İŞKUR’dan gençlere tam teşvik! 10.797 TL ödeme yapılacak!
Bu defa hesap Bağdat'tan dönmeyecek! Ara zam kesinleşti, zamlı emekli maaşları tek tek hesaplandı Bu defa hesap Bağdat'tan dönmeyecek! Ara zam kesinleşti, zamlı emekli maaşları tek tek hesaplandı
Devlet emekliye 15 bin TL aile yardımı veriyor! e-Devlet'ten başvuru yapın, PTT'den alın Devlet emekliye 15 bin TL aile yardımı veriyor! e-Devlet'ten başvuru yapın, PTT'den alın