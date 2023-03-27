Vakıfbank, 6 Ay Vadeli Düşük Faizli Kredi Kampanyası 100 bin tl çıkarttı

Banka, düşük faiz oranlarıyla 6 ay erteleme vadeli kredi imkanı sunarak KOBİ’lerin nakit akışını düzenlemelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Vakıfbank’ın sunduğu destek kredisi ile KOBİ’ler 100.000 TL’ye kadar finansman sağlayabilirler. Kampanya kapsamında 50.000 TL’ye kadar kredi kullanacak KOBİ’ler için %1.57 faiz oranı ve 03-36 ay vade aralığı belirlenirken, 50.000 TL ile 100.000 TL arasında kredi kullanacak KOBİ’ler için faiz oranı %1.57 ve 03-24 ay vade aralığı olarak belirlendi. Kampanyadan yararlanmak isteyen KOBİ’lerin, Vakıfbank şubelerine başvurmaları yeterli olacaktır.

Kampanya kapsamında kullandırılan krediler 36 ay vade fırsatı ile geri ödenecektir. Küçük işletmeler kredi geri ödeme planlarını kredi büyüklüğüne ve faiz oranına göre ayarlayabilirler. Vakıfbank, bu kampanya ile KOBİ'lere nakit akışını teşvik etmeyi ve işlerini büyütmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, şunları söyledi: Bu kampanya ile küçük işletmelerin nakit akışlarını düzene sokarak işlerini büyütmelerine yardımcı olmayı umuyoruz. Vakıfbank'ın bu kampanyası ile KOBİ'ler işlerini büyütmek için uygun koşullarda kredi kullandırılmaktadır.

Vakıfbank’ın KOBİ’lere yönelik düzenlediği bu kampanya, Türkiye’deki KOBİ’ler için önemli bir fırsat sunuyor. Kampanyadan yararlanarak finansman ihtiyaçlarını karşılayan KOBİ’ler, işlerini büyütebilir ve rekabet güçlerini artırabilirler. Banka, KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere sunduğu bu kampanya ile Türkiye ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyor.

Vakıfbank KOBİ’lere Destek Kredisi

Vakıfbank’ın sunduğu düşük faizli kredi kampanyası, KOBİ’lerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir fırsat sunuyor. Kampanyadan yararlanarak finansman sağlayan KOBİ’ler, işletmelerinin nakit akışını düzenleyebilir ve yeni yatırımlar yapabilirler. Vakıfbank’ın KOBİ’lerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenlediği bu kampanya, Türkiye’deki işletmelerin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

KOBİ’ler, Vakıfbank’ın sunduğu destek kredisi sayesinde düşük faiz oranları ve uygun ödeme koşulları ile finansman sağlayabilirler. Banka, KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre farklı tutarlarda kredi imkanı sunarak, işletmelerin finansal ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı hedefliyor.

Türkiye ekonomisinin lokomotifleri arasında yer alan KOBİ’lerin finansal ihtiyaçlarına yönelik olarak Vakıfbank tarafından düzenlenen bu kampanya, sektördeki diğer bankaların da benzer uygulamalar geliştirmesine öncülük edebilir. Bu sayede, KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve ekonomik büyümenin desteklenmesi için önemli bir adım atılmış olur.

Vakıfbank’ın KOBİ’lerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenlediği düşük faizli ve 6 ay ertelemeli 100.000TL kredi kampanyası, Türkiye ekonomisi için önemli bir fırsat sunuyor. KOBİ’ler, bu kampanyadan yararlanarak işletmelerini büyütebilir ve rekabet güçlerini artırabilirler. Vakıfbank, sektördeki diğer bankaların da benzer uygulamalar geliştirmesine öncülük ederek, Türkiye ekonomisinin daha da güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Vakıfbank Destek Kredisi Kampanyası'nda Hangi Şartlar Aranmaktadır?

Vakıfbank'ın KOBİ'lere yönelik düzenlediği destek kredisi kampanyası için bazı şartlar aranmaktadır. Vakıfbank'ın destek kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen KOBİ'lerin, öncelikle bankaya borcu olmaması gerekmektedir. Ayrıca, işletmenin son 2 yıllık finansal raporları ve vergi beyannameleri incelenerek, kredi başvuru süreci değerlendirilir. Başvuruda bulunan işletmelerin, kredi ödeme planlarını düzenli bir şekilde takip edebilecek finansal kapasiteye sahip olması da aranan şartlardan biridir. Vakıfbank destek kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen KOBİ'lerin, bu şartları sağlamaları halinde, kredi başvurusunda bulunabileceklerdir.

Vakıfbank Destek Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıfbank'ın KOBİ'lere yönelik düzenlediği destek kredisi kampanyası, işletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Peki, KOBİ'ler bu kampanyadan nasıl yararlanabilirler?

Vakıfbank'ın destek kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen KOBİ'lerin, öncelikle bankanın internet sitesine girmeleri ve online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru formunda işletmenin bilgileri, kredi tutarı ve vadesi gibi temel bilgiler istenmektedir.

Başvuru formunun doldurulması ardından, banka tarafından yapılan inceleme sonucunda işletmenin kredi talebi onaylanırsa, işletme sahibi veya yetkilisi bankanın belirlediği evrakları tamamlayarak, şubeye gitmelidir. Şubede gerçekleştirilecek son inceleme sonrasında, kredi talebi onaylanacak ve kredi işletmenin hesabına yatırılacaktır.

KOBİ'lerin Vakıfbank destek kredisi başvurusu yaparken dikkat etmeleri gereken en önemli nokta, kredi ödeme planlarını düzenli bir şekilde takip etmeleridir. Kredi ödemelerinde aksama yaşanması durumunda, faiz oranları yükselebilir ve işletmenin maddi durumu olumsuz etkilenebilir.