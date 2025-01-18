Uzmanlardan net altın açıklaması, 3’e katlayacak

Altın piyasasında önemli gelişmelerin yaşandığı bu süreçte, ons fiyatının 2000 doların altına inmesinin pek olasılık dışı olduğuna dikkat çekiliyor.

Altın Fiyatlarında Güçlü Yükseliş Beklentisi

Euro Pacific Asset Management Baş Stratejisti Peter Schiff, altın piyasasında beklenen yükselişle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Schiff, altın fiyatlarının 2000 doların altına düşmeyeceğini, aksine mevcut seviyelerden iki katına veya üç katına kadar çıkabileceğini belirtti. Schiff, son on beş yılın performansını değerlendirerek, 2001 ile 2011 yılları arasında altının 300 dolardan 1900 dolara kadar yükseldiğini hatırlattı. 2011-2024 dönemi ise fiyatların 1500-2000 dolar bandında stabil kaldığı bir dönem olarak kaydedildi.

Yükselişin Etkisi: Madencilik Hisselerine İlgi Artacak

Schiff’e göre, altın fiyatları o kadar yüksek seviyelere ulaşacak ki, piyasadaki korku yerini açgözlülüğe bırakacak ve bu durum madencilik sektörüne olan ilgiyi artıracak. Bu trendin, yatırımcıların madencilik hisselerine yönelmesine neden olabileceğini vurgulayan Schiff, altın piyasasında büyük bir dönüşümün sinyallerini veriyor.

Bitcoin’e Dönüşüm Tartışmaları

ABD'de altın rezervlerinin bir kısmının Bitcoin’e dönüştürülmesiyle ilgili bir başka önemli tartışma ise gündemde. Wyoming Senatörü Cynthia Lummis, Amerika'nın sahip olduğu büyük altın rezervlerinden bir kısmını Bitcoin'e dönüştürmeyi öneriyor. Lummis, Bitcoin'in gelecekte altınla rekabet eden bir değer saklama aracı olabileceğini ifade ediyor.

NOT: Haberimiz yatırım tavsiyesi değildir

Kaynak: Uzman görüşleri ve güncel piyasa analizleri