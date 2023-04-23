Uzman isim uyardı! Altın alımlarında son fırsat! Sonra patlama yaşanacak

Altın fiyatlarına dair FED’in faiz kararının ardından uzman isimlerden açıklamalar geldi. Daha çok uyarı maiyetinde olan bu açıklamalar son alımların geldiğini ifade etti. Uzmanlar durgunluk zamanı olduğunu açıkladı. Peki, altın fiyatlarının yükselişi sürecek mi? Altın fiyatları ne kadara çıkacak? Güncel gram altın fiyatı ne kadar?



Son zamanların rekorunu kıran altın fiyatları için uzmanlar uyarıda bulundu. ABD’nin faiz kararı noktasında ısrar etmesinin durgunluğu sebep olma ihtimali görüşülürken uzmanlar tahminlerini belirtti. Altın yatırımcıları hem bu tahminleri hem de olayların seyrini sıkı takip ederek iyi karar vermelidir. Altın fiyatları düşecek mi, yoksa yükselecek mi? İşte altın piyasasına dair detaylar...



GRAM ALTINDA SON ALIM FIRSATI



Amerika Birleşik Devletleri, enflasyon ile uğraşırken faizler artış göstermeyi sürdürüyor. Altın fiyatlarını etkileyen gündemlerden birisi de ABD Merkez Bankası’nın aldığı kararlar. Bu kararlar doğrultusunda ise dolar ve altın fiyatları artış göstermeyi sürdürecek. Altın yatırımcıları için en uygun zaman merak edilirken uzmanlar yazın altın fiyatlarının 1.700 seviyesini göreceğini de belirtiyor. Bu sebeple son alım fırsatlarını iyi değerlendirmek ve sıkı şekilde takip etmek gerekiyor. Gram altını en çok etkileyen ONS altın, FED kararları, banka iflası gibi küresel çapta olaylar ile jeopolitik etkenler oluyor. Altına yatırım yapanların bu tür durumları sıkı takip etmesi önemlidir.



BAYRAMDAN SONRA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR



Altın Avrupa için güvenli liman olma özelliğini korurken FED (ABD Merkez Bankası) kararı ONS altına bir düşüşe neden oldu. Bu da altın yatırımcılarının ufak çapta bir panik yapmasına sebep oldu. Ancak bu iniş çıkışların yaşanabileceğini ve bayramın ardından yükseliş olabileceğini belirten uzmanlar sert düşüşlerin ise altın yatırımcıları için kaçırılmaması gereken alım fırsatları olarak görülmesi gerektiğini belirtti.