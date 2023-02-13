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Uzman isim tarih vererek uyardı! Gram altın fiyatları 1450 TL'yi görecek, sakın ola satmayın

Elinde 1 gram bile altın olanlara uyarı geldi. Uzman isim tarih verdi, yeni zirveyi açıkladı. Sakın elinizdeki altın ve gümüşü satmayın. 1 gram altın tam 1450 TL olacak.

Uzman isim tarih vererek uyardı! Gram altın fiyatları 1450 TL'yi görecek, sakın ola satmayın

Uzman isim tarih vererek uyardı! Gram altın fiyatları 1450 TL'yi görecek, sakın ola satmayın. Türkiye, ekonomik anlamda zor bir yıl geçirirken Kahramanmaraş’ta meydana gelen ikiz depremlerin de acısını yaşıyor. Tüm bu gelişmelerle beraber altın fiyatları da gündemden düşmüyor. 2022 yılının Aralık ayından bu yana ciddi bir yükseliş eğilimine giren gram altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Elinde altını olan ya da altına yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar ise gram altın düşecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar olacak gibi sorulara yanıt arıyor.

Altın ve gümüş fiyatları 2023 tahminleri yine uzman isim İslam Memiş’ten geldi. Elinde altını ve gümüşü olan vatandaşı uyaran Memiş, gram altın için tarih verdi. Üstelik bu defa altın fiyatlar vitesi boşa alacak, son sürat yükselecek. İşte İslam Memiş’in son altın tahminleri…

İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN TAHMİNLERİ

Ünlü altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş herkesin beklediği gram altın tahminlerini açıkladı. Bugüne kadar yaptığı birçok tahmin tutan ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilen İslam Memiş, elinde altını olan vatandaşları uyardı.

Gram altın fiyatlarında büyük bir patlama beklediğini söyleyen ünlü Ekonomist, tarih de verdi. Bu yıl içinde Altın fiyatlarında 1450 TL seviyelerinin görüleceğini belirten İslam Memiş, elinde altını bulunan vatandaşların mutlaka beklemesi gerektiğini söyledi.

Altın yorumlarında özellikle 15 Şubat 2023 tarihini işaret eden İslam Memiş, "Piyasaların bir hikayeye ihtiyacı var, en yakın bahane de Fed. Önümüzdeki hafta Fed fiyatlaması biraz daha konuşulur" dedi.

O TARİH ALTIN FİYATLARI İÇİN ÖNEMLİ

Altın fiyatları ne ilişkin yorumlarını peş peşe açıklayan ünlü Ekonomist İslam Memiş, 15 Şubat tarihinden itibaren gram altında büyük bir patlama olacağını iddia etti. Elinde altına olan vatandaşların satmak için bu tarihten sonrasını beklemesi gerektiğini söyleyen ekonomi aynı zamanda gram altın yatırımını yapmayı düşünenlerin de bu iki gün içindeki alım fırsatını değerlendirmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Sosyal medya hesabından gram altın tahminlerine ilişkin yeni bir video paylaşan Ekonomist İslam Memiş şu ifadeleri kullandı;

"Gram altını takip edebilmek için ONS altın fiyatlarını da takip etmemiz gerekir. Daha önce uyarılar yaptım. Gram alın fiyatlarında aşağı yönlü bir trend bekliyorum. Gram altında yaşanan düşüş ONS altın fiyatı nedeniyle yaşanacak. Yıl içerisinde 1.350, 1.450 ve üzeri rakamları bekliyorum.".

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