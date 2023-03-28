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Uzman isim altın fiyatlarına dair son yorumlarını yaptı! Yükseliş devam edecek mi? Hızlı bir düşüş mü olacak? Güncel altın fiyatlarında son durum

Uzman isim altın fiyatlarına dair son yorumlarını yaptı! Yükseliş devam edecek mi? Hızlı bir düşüş mü olacak? Güncel altın fiyatlarında son durumun detayları...

Uzman isim altın fiyatlarına dair son yorumlarını yaptı! Yükseliş devam edecek mi? Hızlı bir düşüş mü olacak? Güncel altın fiyatlarında son durum

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasalarındaki güncel duruma dair son görüşlerini yatırımcılar ile paylaştı. 2023 senesinde en çok duyulacak ifadeleri paylaşan uzman isim vatandaşların ve yatırımcıların merak ettiği sorulara yanıt verdi. Peki İslam Memiş’in gram altın fiyatı tahmini nedir? Altın fiyatları hızlı şekilde yükselmeye devam edecek mi? Yoksa altın fiyatları hızla düşecek mi? İşte altın fiyatlarında son gelişmelerin detayları... 


Altın ve Para Piyasaları uzmanı olan İslam Memiş, vatandaşların ve yatırımcıların en çok merak ettiği soruları cevapladığı açıklamalar yaptı. Açıklamalarında serbest piyasalarda altın fiyatlarının daha da artacağına dair detayları verdi. Şu an için 1.250 TL bandında olan gram altın fiyatının rahat şekilde 1.550 TL’yi göreceğini belirtti.  


2023’te artış büyük 


Şubat ayından sonra gram altın fiyatı son günlerde en yüksek rakamları görmeye başladı. Bunun da önemli bir sebebi FED faiz açıklaması ve en çok da ABD’den gelen banka iflasları oldu. Banka iflaslarının ardından ONS altın 2000 dolar üzerine sıçrarken, gram altın fiyatları ise bugün 1.250 TL olarak ekranlara damga vurdu. 


İslam Memiş, yaptığı açıklamalarda tahminlerini konuşurken rekorun gidişatına yönelik söylemlerde bulundu. 2022 senesinde altın fiyatlarına baskı olduğunu ve FED açıklamaları ile bu baskının kalktığını belirtti. 2023 için altında yükselişin öne çıkacağını belirtti. 


Güncel altın fiyatları ne kadar? 


Gram altın 28 Mart 2023 tarihinde gram altını alış için 1.222,12 TL ile kapatırken, satış için 1.262 TL oldu. 


Çeyrek altın fiyatı ise alışta 1.992,46 TL iken satışta 2.060 TL oldu.  


Yarım altın fiyatı 28 Mart tarihinde son olarak alışta 2.995,57 TL iken, satışta 4.120 TL oldu. 


Ata altın fiyatı ise alış için 8.184,64 TL iken, satışta 8.370 TL oldu. 

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