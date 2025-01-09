GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Toki açıkladı 12 bin TL 13 bin TL daireler Haberin devamı.
Anasayfa / Ekonomi /

Uzman duyurdu; O tarihte 500 TL'lik banknot geliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 500 TL ve 1000 TL değerinde yeni banknotlar basma hazırlığı yaptığına dair çeşitli iddialar gündeme geldi.

Uzman duyurdu; O tarihte 500 TL'lik banknot geliyor

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, 22 Kasım 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "200 TL’lik banknotun en parlak yılı 2024 oldu. 2025 yılında artık yeni daha büyük banknot geliyor. Merkez Bankası hazırlıkları tamamladı. 2025 yılı ilk aylarında 500 TL’lik banknotu basıyor…" ifadelerini kullanmıştır.

TCMB yetkilileri bu iddiaları doğrulamamıştır. 13 Aralık 2024 tarihinde CNBC-e'nin ulaştığı yetkililer, 500 TL ve 1000 TL'lik banknotların basımına ilişkin herhangi bir hazırlık bulunmadığını belirtmişlerdir.

200 TL'lik banknotların kullanımının artması ve enflasyonist baskıların etkisiyle, daha yüksek nominal değerli banknotlara olan ihtiyaç tartışılmaktadır. Ancak, resmi bir açıklama yapılmadığı için bu konuda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz:

Kaynak: Prof. Dr. Şenol Babuşcu

ÇOK OKUNAN HABERLER
Carrefour, A101, Migros, ŞOK markette yağ fiyatlarına dev indirim Carrefour, A101, Migros, ŞOK markette yağ fiyatlarına dev indirim
Emeklilik yaşınız değişiyor; 1991-2011 arası SSK girişlilere emekli olma şansı Emeklilik yaşınız değişiyor; 1991-2011 arası SSK girişlilere emekli olma şansı
Türkiye'ye Pazartesi fena geliyor; Herkes hazırlansın Türkiye'ye Pazartesi fena geliyor; Herkes hazırlansın
2025 Ocak ayı memur emekli maaş farkı yattı mı? Eksik ödemeler... 2025 Ocak ayı memur emekli maaş farkı yattı mı? Eksik ödemeler...
PTT N Kolay ile emeklilere kredi kampanyası; 100.000 TL'ye kadar kredi PTT N Kolay ile emeklilere kredi kampanyası; 100.000 TL'ye kadar kredi
12-31 OCAK İŞKUR İŞ İLANLARI: KPSS'li KPSS'siz personel alınacak! 12-31 OCAK İŞKUR İŞ İLANLARI: KPSS'li KPSS'siz personel alınacak!
SON HABERLER
Hemen evinizden atın; Gece boyunca çoğalıyorlarmış Hemen evinizden atın; Gece boyunca çoğalıyorlarmış
Bu akşam lapa lapa kar geliyor; Yarın okullar tatil olabilir Bu akşam lapa lapa kar geliyor; Yarın okullar tatil olabilir
Türkiye'ye yavaş yavaş yaklaşıyor; Hemen önlem alın Türkiye'ye yavaş yavaş yaklaşıyor; Hemen önlem alın
İBB itfaiye eri ve zabıta memuru alımı; İşte başvuru şartları İBB itfaiye eri ve zabıta memuru alımı; İşte başvuru şartları
TOKİ açıkladı; 12.408 TL'den 2+1, 13.679 TL'den 3+1 daire müjdesi TOKİ açıkladı; 12.408 TL'den 2+1, 13.679 TL'den 3+1 daire müjdesi
Emekli düğün bayram edecek; Alacakları ikramiye duyuruldu Emekli düğün bayram edecek; Alacakları ikramiye duyuruldu
Ünlü doktor uyardı; Eksikliği zeka geriliğine neden oluyor Ünlü doktor uyardı; Eksikliği zeka geriliğine neden oluyor
Çocuklarınızı yanına sokmayın; Bu besinleri sakın yedirmeyin Çocuklarınızı yanına sokmayın; Bu besinleri sakın yedirmeyin