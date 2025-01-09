Uzman duyurdu; O tarihte 500 TL'lik banknot geliyor

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, 22 Kasım 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "200 TL’lik banknotun en parlak yılı 2024 oldu. 2025 yılında artık yeni daha büyük banknot geliyor. Merkez Bankası hazırlıkları tamamladı. 2025 yılı ilk aylarında 500 TL’lik banknotu basıyor…" ifadelerini kullanmıştır.

TCMB yetkilileri bu iddiaları doğrulamamıştır. 13 Aralık 2024 tarihinde CNBC-e'nin ulaştığı yetkililer, 500 TL ve 1000 TL'lik banknotların basımına ilişkin herhangi bir hazırlık bulunmadığını belirtmişlerdir.

200 TL'lik banknotların kullanımının artması ve enflasyonist baskıların etkisiyle, daha yüksek nominal değerli banknotlara olan ihtiyaç tartışılmaktadır. Ancak, resmi bir açıklama yapılmadığı için bu konuda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

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Kaynak: Prof. Dr. Şenol Babuşcu