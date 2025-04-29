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UYARI; Paranız SGK'da kalmasın! Toplu para ödemesi yapılıyor!

SGK’dan toplu para iadesi fırsatı! Emekli olamayanlar primlerini geri alabiliyor. Detaylar ve başvuru süreci burada!

UYARI; Paranız SGK'da kalmasın! Toplu para ödemesi yapılıyor!

Türkiye’de milyonlarca çalışanın bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli şartlar altında sigortalılara toplu ödeme yapabiliyor. Birçok kişi bu hakkından haberdar olmadığı için yıllarca ödedikleri primler SGK’da kalıyor. Peki kimler, nasıl toplu para iadesi alabilir?

SGK’dan Kimler Toplu Para Alabilir?

SGK’dan toplu para iadesi alabilmek için öncelikle emeklilik hakkının kaybedilmiş olması gerekiyor. Yani, sigortalı bir kişi yaş veya prim günü şartlarını tamamlayamıyorsa ve artık emekli olma ihtimali bulunmuyorsa, SGK’ya ödediği bazı primleri geri alma hakkına sahip oluyor.

UYARI; Paranız SGK'da kalmasın! Toplu para ödemesi yapılıyor!

Toplu para iadesi için önemli noktalar:

Sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında yatırılan primler iade edilir.

İade edilen miktar, prime esas kazancın yaklaşık %20’sine denk gelir.

İşverenin ödediği işveren payı geri alınamaz.

SGK Toplu Ödeme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Toplu para iadesinden yararlanmak isteyenlerin, bağlı bulundukları SGK il veya ilçe müdürlüklerine bizzat başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurunun ardından:

Sigortalının emeklilik durumu detaylı şekilde incelenir. Emeklilik imkanı kesin olarak bulunmadığı tespit edilirse prim iadesi yapılır. İade edilecek tutar hesaplanır ve sigortalıya tek seferde nakit olarak ödenir.

Ne Kadar Para İadesi Alınır?

İade tutarı, yıllar içinde sigortalı adına ödenen belirli prim kalemleri üzerinden hesaplanır. SGK tüm primleri değil, sadece belirli sigorta kollarına ait olanları iade eder. Bu nedenle toplam geri alınabilecek miktar, ödenen primlerin tamamı kadar yüksek olmayabilir.

Kaynak: SGK

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