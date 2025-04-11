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Ünlü banka 2025 sonu dolar tahminini revize etti

Deutsche Bank, altın piyasalarında yaşanan son gelişmeleri değerlendirirken, 2025 ve 2026 yılları için öngördüğü ortalama ons fiyatlarını sırasıyla 3.139 dolar ve 3.700 dolara yükseltti.

Ünlü banka 2025 sonu dolar tahminini revize etti

Bu artışın, küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının portföylerindeki değişimler ile bağlantılı olduğu bildiriliyor.

Güçlü Boğa Vakası ve Yıl Sonu Beklentileri

Deutsche Bank yetkilileri, "Bu haftaki fiyat düzeltmelerine rağmen altın piyasasında boğa vakasının hala güçlü bir şekilde devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu doğrultuda yıl sonu (2025 dördüncü çeyrek) hedefimizi ons başına 3.350 dolar olarak revize ettik" açıklamasında bulundu. Banka, merkez bankalarının altına olan talebinin 2022 yılından bu yana önemli bir artış göstererek, piyasadaki payın %10’dan %24’e yükseldiğine dikkat çekti. Buna karşın, Hazine tahvillerine yönelik talebin net ihraçların yalnızca %7 ila %10’unu oluşturduğu vurgulandı.

HSBC’den Farklı Perspektif: Jeopolitik Risklerin Etkisi

Öte yandan, HSBC uzmanları, merkez bankalarının 2022-2024 dönemindeki rekor alım seviyelerinin yerini, 2025 ve 2026 yıllarında altın fiyatları için daha farklı bir alım stratejisine bırakabileceği görüşünde. HSBC, jeopolitik risklerin devam etmesi halinde, fiyatların ons başına 3.000 doların üzerine çıkması durumunda alımlarda azalma, yaklaşık 2.800 dolar seviyelerine gerilemesi halinde ise artış yaşanabileceğini belirtti. Son açıklamalara göre, HSBC 2025 ve 2026 için altın fiyat tahminlerini sırasıyla ons başına 3.015 dolar ve 2.915 dolara yükseltti.

Her iki bankanın da görüşleri, küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının portföylerindeki değişimlerin altın fiyatları üzerinde belirleyici rol oynadığını ortaya koyuyor. Yatırımcılar için kritik bir seviye olan 3.000 dolar barajının, altın fiyatları üzerindeki alım satım stratejilerini yeniden şekillendirmede önemli bir faktör olduğu söyleniyor. 

Kaynak: Deutsche Bank

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