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Üniversite öğrencilerine ödemeler yatıyor! 1.250 TL ödeme T.C. numarasına göre yatıyor!

Üniversite öğrencilerine ödemeler yatıyor! 1.250 TL ödeme T.C. numarasına göre yatıyor! İşte üniversite öğrencilerine ödeme detayları...

Üniversite öğrencilerine ödemeler yatıyor! 1.250 TL ödeme T.C. numarasına göre yatıyor!

Maddi anlamda üniversite öğrencilerinin desteklenmesi için her sene ödemeler düzenli olarak yapılmaktadır. Hesaplara düzenli yatan bu ödemelerin Mart ayından itibaren ne kadar olacağı belli oldu. 6 Mart ile 10 Mart tarihleri arasında T.C. kimlik numarasına göre yatırılan ödemeler otomatik yapılmaktadır.  


Üniversite öğrencilerine yapılan bu ödemeler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi Yurtlar Kurumu’na başvuran öğrencilere verilmektedir. Asrın felaketinden sonra öğrencilerin ödemelerinin yatıp yatmayacağı merak konusuydu, net bir açıklama yapıldı. 


2023 KYK ödemeleri ne kadar? 


Geçen sene KYK ödemeleri 850 TL olarak yapılıyorken, 2023 senesinde gerçekleşen yeni zamlarla birlikte KYK ödemeleri de 1.250 TL oldu. Resmi açıklamaya göre deprem sebebiyle ilgili bir aksama olmayacağı söylenirken aynı şekilde T.C. kimlik numarasına göre 1.250 TL lisans bursu ödemelerinin süreceği belirtildi. 


KYK ödemeleri ne zaman yatıyor? 


KYK ödemeleri 2023 yılında da her zaman olduğu gibi T.C. kimlik numarasının son rakamına göre yatmaktadır. Otomatik olarak yapılan KYK ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre şu tarihlerde yapılıyor: 
0 olanlar 6 Mart, 2 olanlar 7 Mart, 4 olanlar 8 Mart, 6 olanlar 9 Mart, 8 olanlar 10 Mart tarihinde KYK burs ödemelerini hesaplarında görebiliyorlar. 

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