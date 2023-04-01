Üniversite öğrencilerine mali destek! Başvurular tekrar başlıyor! Öğrenci ya da aile üyesi başvurabilir

Son zamanlarda birçok ürün ve hizmete enflasyon artışıyla beraber gelen zamlardan kaynaklı olarak aileler güçlük yaşamakta. Çocuklarının eğitim faaliyetlerini karşılamak için ekstra harcamalar gerekirken bazı aileler ise bu yükün altından kalkamamaktadır. Üniversite öğrencileri için eğitim ekstra maliyetli olabilmektedir. Farklı bir şehirde okuması durumunda ya da bölümüne bağlı eğitim materyallerinin karşılanması anlamında öğrencinin kendisi ile ailesi zorlanabilmektedir.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu noktada sosyal yardım programı olarak “Yükseköğrenim Öğrencilerine Yönelik Yardımlar” adı altında destek sağlamaktadır. Üniversite öğrenimi gören gençler için daha kolay şartlarda eğitimlerini sürdürmeleri adına verilen sosyal yardım desteği başvuruları tekrar başlıyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üniversite öğrencisi sosyal yardım şartları nelerdir? Yükseköğretim öğrencilerine yönelik yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte üniversite öğrencisi sosyal yardım detayları...



ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEĞİ



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında sağlanan yardımlarda özellikle öğrencilerin eğitim hayatının daha rahat şekilde devam etmesi de amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Aile Bakanlığı’nın sağladığı yükseköğrenim öğrencilerine yönelik yardımlar “3294 sayılı kanun kapsamında Türk öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması” amacına yönelik olarak vakıf genelinde ya da vakıf koşulları çerçevesinde ayni veya nakdi olarak sağlanmaktadır.



Öğrenci sosyal yardım desteğinden yararlanmak isteyen öğrencinin bizzat kendi 18 yaş üzerindeyse, değilse aile fertleri tarafından başvuru gerçekleştirilebilmektedir. E-devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yardım talebi sağlanmaktadır.



YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİSİ SOSYAL YARDIM ŞARTLARI



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öğrenci sosyal yardım projesinden faydalanmak isteyen bireylerin hane başına düşen gelir seviyesi güncel asgari tutarın 1/3’ü oranında olmalıdır. Bu şartı taşıyan öğrencilere yapılacak yardım miktarı ise başvurunun onaylanması ile beraber Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyeti’nce belirlenmektedir.



Başvurular ve detaylı bilgi için aile.gov.tr adresine girebilir ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım iletişim numarası üzerinden bilgi alabilirsiniz.