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Üniversite öğrencilerine 1.420 TL karşılıksız ödeme! E-Devlet'ten başvurulacak

Üniversite öğrencilerine 1.420 TL karşılıksız ödeme! E-Devlet'ten başvurulacak. İşte üniversite öğrencilerine devlet desteğinin detayları haberimizde...

Üniversite öğrencilerine 1.420 TL karşılıksız ödeme! E-Devlet'ten başvurulacak

Enflasyonun sonuçları hayatın her alanında hissedilirken üniversite öğrencileri ve aileleri de bu durumlardan etkilenenler arasında. Çocuğu üniversiteye giden aileler masrafları karşılamakta zorlanırken, öğrenciler de eğitim masraflarının yetersiz kalması halinde kendilerini geliştirme noktasında engellerle karşılaşabilmekteler.  


Birçok konuda sağlanan devlet destekleri, aynı zamanda üniversite öğrencilerine de sağlanmaktadır. KYK burstan ayrı olarak 1.420 TL üniversite öğrencilerine destek ödemesi yapılmaktadır. Bunun için başvurular ise e-Devlet adresinden gerçekleştirilmektedir. Peki, öğrenci yardım desteği başvurusu nasıl yapılır? Öğrenci yardımından kimler yararlanabilir? Öğrenci yardım şartları nelerdir? İşte öğrenci yardımına dair tüm detaylar... 


DEVLET ÖĞRENCİ YARDIMI NEDİR?  


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bütçe ayrılan sosyal yardım ödemesi olarak öğrencilere yılda 2 kere toplu ya da aylık olarak gerçekleştirilen ödemeler öğrenci yardımı olarak geçmektedir. Devlet, okuyan gençlere yönelik kitap yardımı, kıyafet desteği, eğitim ve barınma yardımı gibi destekler sunmaktadır.  


ÖĞRENCİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 


Öğrenci yardım başvurusunda bulunmak isteyen üniversiteliler 7 gün 24 saat online olarak e-Devlet adresinden işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. 18 yaşını dolduran öğrenciler kendi e-Devlet adreslerine giriş yaparak “Eğitim Öğretim Yardım Talebi” aramasını yaptıktan sonra gerekli bilgileri eksiksiz olarak doldurmalıdır. 


Tüm bilgilerin doldurulması halinde talep türü seçilir ve başvuru sonuçlandırılıyor. Böylelikle üniversite öğrencileri için 1.420 TL maddi yardım müracaatı yapılmış olmaktadır. E-Devlet adresine ek olarak SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) aracılığıyla da kolayca başvuru yapılabilmektedir.  


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YARDIM YAPAN KURUM VE KURULUŞLAR 


Üniversite öğrencilerinin eğitimleri için maddi destek alabileceği çeşitli vakıf ve dernekler bulunmaktadır. Vakıf ve derneklerden alınabilecek burslara ek olarak KYK’dan burs ve kredi sağlanmaktadır. Ayrıca çeşitli holdinglerin burs başvuruları da sürekli olarak açılmaktadır. Bunlara ek olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapan üniversite öğrencilerine de devlet tarafından yardım sağlanmaktadır. 

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