Ucuza altın alım tarihi verildi! Uzman isim ‘Bekleyin’

Altın fiyatlarındaki rekor seviyeler yatırımcılar tarafından sık sık kontrol ediliyor. ABD iflas olayları ve faiz durumunun ardından altın piyasalarındaki yükseliş çok ani bir şekilde görüldü. Bu ani yükselişin ardından vatandaşlar alım ve satım yapmak noktasında kararsızlıklar yaşıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı olan İslam Memiş ise bu gidişatla ilgili bazı yorumlarda bulunurken yatırımcıların beklemelerini tavsiye etti. Peki, altın ne zaman düşecek? Alım zamanı için en uygun tarih ne zaman? İşte altın fiyatları detayları...



ABD Merkez Bankası’nın faiz arttırımını sürdüreceğine dair tahminlerin çıkmasıyla altın fiyatlarında durgunluk görüldü. Altın fiyatları geriye çekilirken vatandaşlar altın alımı için en uygun zamanı merak etmeye başladı. Çok hızlı şekilde rekor kıran gram altın fiyatlarının ne kadar daha düşeceği merak ediliyor. Peki, gram altın fiyatı ne kadar? En uygun gram altın alımı ne zaman olacak?



İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN PİYASASINA DAİR GÖRÜŞLER



Finans Uzmanı İslam Memiş, altın almak isteyen vatandaşlar ile yatırımcıların tümüne tavsiyelerde bulundu. Memiş, “Altını olan yatırımcılar şu an 1.233 TL seviyelerinde olan fiyatlarda satarsa zarar edecekler. Fırsatçılar elinizdeki altınları hemen alır. 1.300 TL rekor seviyeleri görüldü, ancak bununla kalmayacak ve Haziran’dan sonra 1.550 TL’yi göreceğiz. Altını olanlar satmayı tercih etmemelidir.” ifadeleriyle altını şu an elde tutma zamanı olduğunu vurguladı.



ONS ALTINDA DİRENÇ KIRILACAK



Uzman isim İslam Memiş, ONS altının 2.350 dolar bandına çıkacağına dair tahmininin sürdüğünü vurguladı ve gram altının da rahatlıkla 1.305 - 1.315 TL bandına yükseleceğini ifade etti. Ayrıca bazı yatırımcıların altın fiyatları düşük olduğu zaman ilgisini çekmediğini, ancak yükselmeye başlayıp da rekora gittiğinde almayı sevdiklerini vurguladı.



1977 dolar seviyelerine çıkacak olan ONS altın için İslam Memiş, ONS altını sıkı takip ederek gram altın için tahminde bulunabileceklerini söyledi. Memiş bunların yanı sıra, “Altını olanların bozdurmak için hızlı hareket etmemesi gerektiğini belirtti. Altın yaz aylarında 1.500 TL’ye kadar çıkacak, ondan sonra yorum yapabiliriz.” ifadelerini kullandı.