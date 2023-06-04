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Ucuz ayçiçek yağı bekleyenlere müjde! O market indirime füze taktı, herkes akın akın gidiyor

Ayçiçek yağı indirimi bekleyenler dikkat. O marketten indirim duyurusu geldi. Bu sabah ucuz Ayçiçek yağı satışı başladı. 1 L Ayçiçek yağı fırsat ürünü oldu, fiyatı 32 TL’ye kadar düştü.

Ucuz ayçiçek yağı bekleyenlere müjde! O market indirime füze taktı, herkes akın akın gidiyor

Türk Lirası değer kaybetmeye devam ederken vatandaşlar da market alışverişi yapmaya korkar oldu. Özellikle mutfakların vazgeçilmez malzemesi ayçiçek yağına yapılan zamlar dikkat çekerken o marketten vatandaşları sevindiren açıklama geldi. O markette ayçiçek yağının 1 litresi 32 TL'ye satılıyor. İşte ayçiçek yağı indirim kampanyası…

AYÇİÇEK YAĞINDA DEV İNDİRİM

Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren Migros yeni bir indirim kampanyasına imza attı. Hemen hemen her mutfakta sıkça kullanılan ayçiçek yağında kaçırılmayacak bir fırsat ile müşterileri sevindirdi.

DEV İNDİRİM BAŞLADI

Migros tarafından yapılan indirim doğrultusunda Yudum ayçiçek yağının 4 litrelik ücreti dip seviyeye ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanında geçerli olan kampanya için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Ayçiçek yağına indirim yapan Migros fiyatları da tek tek açıkladı. Bu kapsamda Migros'ta ayçiçek yağı almak isteyen vatandaşlar 4 Litre Yudum Ayçiçek yağı için 149,90 TL yerine yalnızca 129,90 TL ödeyecek. İndirim kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar 81 ilde bulunan tüm Migros şubelerine akın akın gitmeye başladı.

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