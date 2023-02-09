Ücretsiz doğalgaz dağıtımı! BOTAŞ doğal gaz veriyor!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından BOTAŞ ücretsiz doğal gaz sağladığını duyurdu. İşte BOTAŞ doğal gaz dağıtımıyla ilgili detaylar...



Gaziantep ile Islahiye ve Nurdağı, Kahramanmaraş Pazarcık ve Narlı, Hatay Hassa ve Reyhanlı ilçelerine BOTAŞ doğal gaz veriyor. Şehrin giriş istasyonlarına BOTAŞ tarafından doğal gaz sağlanıyor.



BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.), son dönemlerin en büyük felaketinin ortaya çıktığı Kahramanmaraş il merkezi Narlı ilçesi ve Pazarcık’a, Hatay ilinin Hassa ve Reyhanlı ilçelerine, Gaziantep’in merkeziyle birlikte Islahiye ve Nurdağı ilçelerine doğal gaz dağıtımı yapıldığını açıkladı.



Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda son dönemlerin en büyük afetinin yaşandığı deprem bölgesindeki il ve ilçelere gaz verildiğini açıkladı.



BOTAŞ resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamasında şunları paylaştı:



“BOTAŞ, Kahramanmaraş merkez ile Narlı ve Pazarcık, Hatay’ın Hassa ve Reyhanlı ilçeleri, Gaziantep merkeziyle Islahiye ve Nurdağı şehir giriş istasyonlarına doğal gaz dağıtımı yapılmıştır. 10 Şubat Cuma günü ise Hatay’ın merkeziyle birlikte Kırıkhan ilçesine dağıtım yapılması planlanmaktadır. Konutlara yapılacak doğal gaz dağıtımı için ise AFAD ve teknik ekiplerin bütün güvenlik önlemlerinin alınması bekleniyor.”