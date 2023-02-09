GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Ücretsiz doğalgaz dağıtımı! BOTAŞ doğal gaz veriyor!

Vatandaşlara ücretsiz doğal gaz veriliyor! Ücretsiz doğalgaz dağıtımı yapılıyor. BOTAŞ ücretsiz doğal gaz dağıtımı hakkında detaylar...

Ücretsiz doğalgaz dağıtımı! BOTAŞ doğal gaz veriyor!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından BOTAŞ ücretsiz doğal gaz sağladığını duyurdu. İşte BOTAŞ doğal gaz dağıtımıyla ilgili detaylar...

 
Gaziantep ile Islahiye ve Nurdağı, Kahramanmaraş Pazarcık ve Narlı, Hatay Hassa ve Reyhanlı ilçelerine BOTAŞ doğal gaz veriyor. Şehrin giriş istasyonlarına BOTAŞ tarafından doğal gaz sağlanıyor. 


BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.), son dönemlerin en büyük felaketinin ortaya çıktığı Kahramanmaraş il merkezi Narlı ilçesi ve Pazarcık’a, Hatay ilinin Hassa ve Reyhanlı ilçelerine, Gaziantep’in merkeziyle birlikte Islahiye ve Nurdağı ilçelerine doğal gaz dağıtımı yapıldığını açıkladı.  


Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda son dönemlerin en büyük afetinin yaşandığı deprem bölgesindeki il ve ilçelere gaz verildiğini açıkladı.  


BOTAŞ resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamasında şunları paylaştı: 


“BOTAŞ, Kahramanmaraş merkez ile Narlı ve Pazarcık, Hatay’ın Hassa ve Reyhanlı ilçeleri, Gaziantep merkeziyle Islahiye ve Nurdağı şehir giriş istasyonlarına doğal gaz dağıtımı yapılmıştır. 10 Şubat Cuma günü ise Hatay’ın merkeziyle birlikte Kırıkhan ilçesine dağıtım yapılması planlanmaktadır. Konutlara yapılacak doğal gaz dağıtımı için ise AFAD ve teknik ekiplerin bütün güvenlik önlemlerinin alınması bekleniyor.” 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Maaşı 5500 TL ve üstü olan tüm emeklilere müjde! İstisnasız herkese nakit 7000 TL karşılıksız ve geri ödemesiz verilecek Maaşı 5500 TL ve üstü olan tüm emeklilere müjde! İstisnasız herkese nakit 7000 TL karşılıksız ve geri ödemesiz verilecek
SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine bayram erken geldi! 3.000 TL bayram ikramiyesi az önce "Hayırlı Olsun" denilerek açıklandı SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine bayram erken geldi! 3.000 TL bayram ikramiyesi az önce "Hayırlı Olsun" denilerek açıklandı
Tek şart var! Emekliye 1300 TL ara zam geliyor! Sevinç çığlıkları 15 Şubat'ta yükselecek Tek şart var! Emekliye 1300 TL ara zam geliyor! Sevinç çığlıkları 15 Şubat'ta yükselecek
9-10 Şubat'ta ödemeler yapılıyor! Karar verildi, 20.000 TL vatandaşlara ilaç gibi gelecek 9-10 Şubat'ta ödemeler yapılıyor! Karar verildi, 20.000 TL vatandaşlara ilaç gibi gelecek
Migros akıllara zarar kampanyayı duyurdu! Tavuk, pirinç, peynir, Türk kahvesi ve daha nicesi büyük indirimle raflarda Migros akıllara zarar kampanyayı duyurdu! Tavuk, pirinç, peynir, Türk kahvesi ve daha nicesi büyük indirimle raflarda
Araç almak isteyenlere dev fırsat! 84 ay vadeli 1.5 milyon TL kredi! Bu fırsat kaçmaz! Araç almak isteyenlere dev fırsat! 84 ay vadeli 1.5 milyon TL kredi! Bu fırsat kaçmaz!
SON HABERLER
14.500 TL promosyon ödemesi 14 milyon emekliye verilecek! 14.500 TL promosyon ödemesi 14 milyon emekliye verilecek!
Geri ödemesiz 200.000 TL başvurun! Aile Bakanlığı ev onarımına 200.000 TL ödeme yapacak! Geri ödemesiz 200.000 TL başvurun! Aile Bakanlığı ev onarımına 200.000 TL ödeme yapacak!
Hemen kontrol edin! Bu listede adı soyadı olanlara 15 Şubat’ta 4330 TL nakit yardım verilecek Hemen kontrol edin! Bu listede adı soyadı olanlara 15 Şubat’ta 4330 TL nakit yardım verilecek
10.000 TL deprem destek ödemeleri ne zaman yapılacak? 10.000 TL deprem destek ödemeleri ne zaman yapılacak?
Doğal gaz ve elektrik fatura ödemeleri askıya alındı! Bakan Dönmez’den resmi açıklama! Doğal gaz ve elektrik fatura ödemeleri askıya alındı! Bakan Dönmez’den resmi açıklama!
Ücretsiz doğalgaz dağıtımı! BOTAŞ doğal gaz veriyor! Ücretsiz doğalgaz dağıtımı! BOTAŞ doğal gaz veriyor!
Acil destek ödemesi o devlet bankasından geldi! TC kimlik kartıyla gidene anında 50.000 TL nakit veriyor Acil destek ödemesi o devlet bankasından geldi! TC kimlik kartıyla gidene anında 50.000 TL nakit veriyor
SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine bayram erken geldi! 3.000 TL bayram ikramiyesi az önce "Hayırlı Olsun" denilerek açıklandı SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine bayram erken geldi! 3.000 TL bayram ikramiyesi az önce "Hayırlı Olsun" denilerek açıklandı