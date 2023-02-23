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Tuzak çok büyük! Uzman isim elinde 1 gram bile altını olanları uyardı, sakın ola yapmayın

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Uzman isim İslam Memiş Elinde 1 gram bile altını olanlar için kritik uyarıda bulundu. Büyük tuzağa dikkat edin sakın elinizdekini kaybetmeyin.

Tuzak çok büyük! Uzman isim elinde 1 gram bile altını olanları uyardı, sakın ola yapmayın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, elinde altın olan vatandaşlara ve yatırımcılara çok önemli uyarılarda bulundu. Son dönemlerde altın fiyatlarında yaşanan düşüş vatandaş ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken ünlÜ ekonomist asıl büyük tehlikeye dikkat çekti. Elinde altını olanlar için kritik uyarıda bulunan Ekonomist İslam Memiş, 'Sakın bunu yapmayın' dedi. Peki, elinde altın olanlar ne yapmalı?

Altın fiyatlarında hafta başından bu yana yaşanan düşüş devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcılar ve vatandaşlar için çok önemli uyarılarda bulundu. Altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi sorusuna yanıt arayanlara ünlü ekonomistten çok önemli tavsiyeler geldi. Elinde altın olanları üstüne basa basa uyaran İslam Memiş bankaların tuzağını ifşa etti. İslam Memiş’in söylediklerine kulak verin sakın bu tuzağa düşmeyin.

ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Altın fiyatları hafta başından bu yana dalgalı bir seyir izliyor. Özellikle altındaki düşüş yatırımcı ve vatandaşa endişelendiriyor. Gram altın fiyatları da ons altın fiyatları da düşük bir şehir içine girdi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş hayati uyarılarda bulundu. Elinde altın olan vatandaşları bekleyen tehlikeleri açıklayan ünlü Ekonomist bankaların oyunlarına da tek tek ifşa etti. Ekonomist İslam Memiş dolar kuruna ilişkin de uyarılarda bulunurken özellikle Tabelada görülen rakamların Gerçeği yansıtmadığını söyledi.

ALTIN FİYATLARI NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Ekonomist İslam Memiş uzun zamandan beri vatandaş ve yatırımcının sorduğu o soruya da yanıt verdi. Altın fiyatları yükselecek mi, ne zaman yükselecek? Ünlü Ekonomist, ons altın fiyatlarında 1.828 ile 1865 dolar seviyelerinin takip edilmesi gerektiğine dikkat çekerken gram altın da 1140 TL seviyelerini kısa vadede beklediğini dile getirdi.

SAKIN BANKALARIN TUZAĞINA DÜŞMEYİN

Ekonomist İslam Memiş aynı zamanda bankaların tuzağına da dikkat çekti. Bankalarda makas aralığının giderek açıldığını vurgulayan ünlü Ekonomist, Televizyon ekranlarında görünen rakamlarla bankalarda büyük fark olduğunu bu nedenle vatandaşların aldanmaması gerektiğini söyledi. Ekonomist İslam Memiş, altını yüksek fiyattan almanın vatandaşın zararına olduğuna dikkat çekerken bu dönemde bankalar yerine kuyumcuların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

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