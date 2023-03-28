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Tuvalet kağıdında depolanacak indirim! Kaçırılmayacak indirimde son günler

Tuvalet kağıdında depolanacak indirim! Kaçırılmayacak indirimde son günler. Bitmeden almak için hemen koşun. İşte tuvalet kağıdında en indirimli market...

Tuvalet kağıdında depolanacak indirim! Kaçırılmayacak indirimde son günler

Son 1 – 2 yıldır gelen şok edici zamların birisi de tuvalet kağıtlarında görüldü. Ramazan ayının gelmesiyle en azından bir miktar market fiyatlarında indirimlere gidildi. Alabileceğiniz en uygun fiyatlı tuvalet kağıdında indirime giden o markette ise son gün. Yarın indirim son günü. Bitmeden tuvalet kağıdını evlere stoklayın. İşte o market ve tuvalet kağıdı fiyatı detayları... 


Tuvalet kağıdında en ucuz market 


Ülkemizde ardı arkası kesilmeyen zamlardan birisi de tuvalet kağıdında yaşanırken vatandaşlar Ramazan ayının şerefine gelen indirimlere koşuşturdu. O market ise tuvalet kağıdındaki fahiş zamların ardından görülmemiş bir indirim yaptı. Yarın son günü olan indirimin vatandaşlar tarafından kaçırılmaması gerekiyor. 2022 senesinde gelen büyük zamlardan sonra tüketiciler sürekli olarak indirimli marketleri takip etmeye başladı. Birçok ürüne ek olarak tuvalet kağıdı da onlardan birisi.  


Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim 


Tarım Kredi Kooperatif market zincirlerinde büyük bir indirim yaşandı. Düzenli biçimde yapılan indirimlerin yanı sıra yarın son günü olan indirimde tuvalet kağıdında büyük bir indirim yaşandı. 15 – 29 Mart aralığındaki indirim için son bir gün var. 


Tarım Kredi Kooperatifleri hem uygun fiyatlı hem de kaliteli ürünleri vatandaşlara sunmasıyla bilinen ve artık ülkemizin hemen hemen her yerine dağılmış olan marketlerden. 29 Mart 2023, yani yarın Solo marka 32’li rulo tuvalet kağıdı indiriminin ise son günü. 


Tarım Kredi Kooperatifleri indirimli Solo marka tuvalet kağıdının 32’li rulo fiyatı yalnızca 124,95 TL olarak sunuluyor. Yarın koşanlar evlere stok yapabilir. 

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