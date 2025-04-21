Türkiye'ye talih kuşu kondu; Kuyulardan adeta fışkırıyor

Petrol ve doğalgazın yanı sıra jeotermal enerji de Türkiye’nin stratejik kaynakları arasında hızla yükseliyor. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Enerji Terminali Programı’na katılan uzman Şentürk, Türkiye’nin bu alandaki gücünü gözler önüne serdi:

🗣️ “1735 megavat kurulu güç, 65 santral, yılda 11 gigavat elektrik üretimi... Bu, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 4'ünü karşılıyor.”



Sadece Elektrik Değil: Seracılık ve Isıtma da Jeotermalle 🌱🏡

Jeotermal enerji yalnızca elektrik üretmekle kalmıyor.

7.000 hektar sera alanı bu kaynakla ısınıyor

160.000 konut, fosil yakıt yerine jeotermal enerjiyle ısınıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle bu alandaki büyüme de hız kazandı. Şentürk’e göre 28.000 dönüm Tarıma Dayalı İhtisas Sera Bölgeleri yolda!



1000 Kuyu Açıldı, Sularla Birlikte Lityum da Geliyor! 💧🔬

Şimdiye dek açılan 1000’den fazla kuyudan çıkan sıcak su, sadece enerji değil, lityum ve nadir elementler de taşıyor.

🌋 Saatte 100 bin ton sıcak su yeryüzüne çıkarken, içinde şu değerli mineraller de var:

Lityum

Sezyum

Selenyum

Silisyum





Türkiye, Lityum Üretiminde Dünya Lideri Olabilir ⚡🔋

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Afyon Kocatepe Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen AR-GE projeleriyle Türkiye, jeotermal sulardan lityum ayrıştırmayı başardı. 💡 Şentürk, bu konuda dikkat çeken bir rakam paylaştı:

“Dünyada 2024’te çıkarılan toplam lityum miktarı 36 bin ton. Türkiye'nin çıkarılabilir potansiyeli 35 bin ton.” Yani Türkiye, doğru adımlarla dünyanın en büyük lityum üreticisi olabilir!



Jeotermal Santrallerin Etrafına Yeni Sera Alanları Kurulacak 🏗️🌿

Planlanan yatırımlarla mevcut santrallerin çevresine 35-40 bin dönüm sera alanı kurulabilir.

Bu ne anlama geliyor?

✅ 70-80 bin kişiye yeni istihdam

✅ 200 bin dönümlük tarımsal üretim alanının seraya taşınması

✅ Kimyasal ilaç kullanılmadan, sağlıklı ürün yetiştirilebilmesi



Maliyet Avantajı Türkiye'nin Elinde 💸

Avrupa ülkeleri kuyuları açmak ve su çıkarmak için yüksek maliyetlere katlanıyor.

Ancak Türkiye’de zaten çıkan suyun içindeki madenleri ayrıştırmak yeterli.

Bu durum, Türkiye’ye ekonomik üstünlük sağlıyor. Hem enerji maliyetlerini düşürüyor hem de maden çıkarımında devrim niteliği taşıyor.

📌 Kaynak: Anadolu Ajansı