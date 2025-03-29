Türkiye’nin tanınmış AVM'siydi dudak uçuklatan fiyata Araplara satıldı

Daha önce yerli ve yabancı ortakların bulunduğu dev kompleks, şimdi tamamen Arap yatırımcıların mülkiyetine geçti. Bu gelişme, Türkiye’de perakende sektöründe yabancı yatırımcıların artan ilgisinin yanı sıra, sektördeki mevcut ekonomik dinamiklerin de dikkat çekici bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ortaklık Yapısında Yaşanan Değişimin Arka Planı

Ataşehir’de 2016 yılında hizmete giren Watergarden AVM, Avrupa’nın en büyük gösteri havuzunu da bünyesinde barındıran kompleks yapısıyla dikkat çekiyordu. 2014 yılında Büyükekşi ve Ziylan Aileleri ile Albaraka Türk Katılım Bankası arasında imzalanan “Kâr-Zarar Ortaklığı Yatırım Sözleşmesi” kapsamında ortaklık kurulmuş, ancak zaman içinde beklenen verimin elde edilememesi ve mali sıkıntıların ortaya çıkması sonucu, ortaklık yapısında yeniden değerlendirmelere gidilmiştir.

Ziylan Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2024 tarihinde düzenlenen Kâr-Zarar Ortaklığı Komite Toplantısı sonucunda alınan kararla, Watergarden İstanbul projesiyle ilgili tarafların ortaklığı sona erdirildi. Bu karar, ilgili tarafların projedeki tüm hak ve yetkilerini kaybetmesine yol açarken, AVM’nin yeni ortaklık yapısına giden sürecin de dönüm noktası oldu.

Sektörel Yansımalar ve Yabancı Yatırımcı İlgisi

Haber3’ün haberine göre, Forum adı altında faaliyet gösteren 9 alışveriş merkezinin konkordato talebi sektörde tartışılırken, Watergarden AVM’de yaşanan bu ortaklık değişikliği de benzer ekonomik ve sektörel dinamiklerin bir sonucu olarak öne çıkıyor. Artık tamamen Arap yatırımcıların elinde bulunan AVM, Türkiye’de perakende sektöründe ve yabancı yatırımcılar arasında yeni bir stratejik yatırım modeli olarak değerlendiriliyor.