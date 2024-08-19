Türkiye'nin Parmakla Gösterilen Gıda Firması İflas Etti! Ürünleri Toplatılıyor

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Sütçü Yusuf Çiftliği’nin konkordato başvurusunu inceleyerek, firma hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu karar, şirketin finansal durumunu stabilize etmek amacıyla alındı. Geçici mühlet kararı, firmanın borçlarını yapılandırması ve mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zaman tanımayı hedefliyor.

Market Raflarında Sütçü Yusuf Ürünleri Azalıyor

Son günlerde, Sütçü Yusuf Çiftliği’nin ürettiği et ve süt ürünlerinin, büyük market zincirlerinde satışının durmaya başladığı gözlemleniyor. Firmanın, Kemerburgaz ve Başakşehir’de bulunan kendi satış mağazalarındaki faaliyetleri de belirsiz bir duruma girdi. Bu şubelerin kapatılabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu durum, şirketin mali zorluklarının ne denli ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.

Üç Kişilik Komiser Heyeti Görevlendirildi

Mahkeme tarafından verilen tedbir kararı ile birlikte, şirketin faaliyetlerinin denetimi için üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti atandı. Bu heyette görev alacak isimler ise Hamide Özden Özkaya Ferendeci, Gökhan Açar ve Cengiz Özübek olarak belirlendi. Komiser heyeti, şirketin mali durumunu yakından izleyerek, süreç boyunca faaliyetlerin yasalara uygun şekilde yürütülmesini sağlayacak. Tedbir kararı kapsamında, şirket haciz işlemlerine karşı koruma altına alındı.

Türkiye’de yaşanan ekonomik zorluklar ve enflasyon, birçok sektör üzerinde ağır baskılar oluşturuyor. Yüksek faiz oranları ve piyasalardaki belirsizlik, özellikle büyük markaların bile ayakta kalmasını zorlaştırıyor. Sütçü Yusuf Çiftliği’nin konkordato talebi, bu zor ekonomik koşulların en güncel örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Kaynak:Gazeteoku