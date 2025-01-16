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Türkiye'de peynir ekmek gibi satar; 600 bin TL'lik MG ES5 geliyor

Elektrikli araç pazarında son dönemdeki atılımlarıyla dikkat çeken Çinli otomotiv devi SAIC Motor, yeni elektrikli SUV modeli MG ES5'i tanıttı.

Türkiye'de peynir ekmek gibi satar; 600 bin TL'lik MG ES5 geliyor

Bu model, uygun fiyatı ve iddialı özellikleriyle Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarında yeni bir rekabetin fitilini ateşlemeye hazırlanıyor.

MG ES5'in Öne Çıkan Özellikleri:

Batarya ve Menzil: MG ES5, 62,2 kWh'lik LFP bataryasıyla CLTC standartlarına göre 515 km menzil sunuyor. Ayrıca, 49,1 kWh batarya seçeneğiyle 425 km menzil de mümkün.

Performans: Arka tekerlekten çekişli motoru 170 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. 0'dan 100 km/s hıza 8 saniyede ulaşabiliyor.

Teknolojik Donanım:

15,6 inç 2,5K çözünürlüklü bilgi-eğlence ekranı

10,25 inç dijital gösterge paneli

AliOS tabanlı Banma işletim sistemi

Isı pompalı termal yönetim sistemi

462 litre bagaj hacmi

V2L desteği ile 6,6 kW'a kadar elektrik besleme özelliği

Şarj Özellikleri: Hızlı şarj desteği sayesinde batarya, %30'dan %80 doluluğa sadece 21 dakikada ulaşabiliyor.

Türkiye'yi peynir ekmek gibi satar; 600 bin TL'lik MG ES5 geliyor4

Fiyatlandırma ve Türkiye Pazarına Giriş:

MG ES5, Çin'de 14.000 ila 21.000 dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

Türkiye'de ise vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte başlangıç fiyatının yaklaşık 1 milyon TL civarında olması bekleniyor. Aracın 2025 yılı içinde Türkiye pazarına girmesi planlanıyor.

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