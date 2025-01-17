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Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom para iadesi yapıyor!

Türkiye'de milyonlarca cep telefonu kullanıcısını ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı.

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom para iadesi yapıyor!

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, hat iptali veya operatör değişikliği yapan müşterilerine kalan TL bakiyelerinin iadesi konusunda bilgilendirme yaptı. Bu operatörler, belirli süreler içinde başvuru yapan kullanıcılara, hatlarında kalan bakiyeleri iade edeceklerini duyurdu.

Turkcell'den Para İadesi Detayları:

Turkcell, faturasız hat kullanıcılarının hat iptali veya numara taşıma işlemi sonrasında hatlarında kalan TL bakiyelerini geri alabileceklerini belirtti. Kullanıcıların, hat iptal tarihinden itibaren 2 yıl içinde başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvurular, Turkcell'in resmi web sitesi üzerinden "Alacak Sorgulama/TL İade Talep" bölümü kullanılarak yapılabilir. Başvurunun ardından, iade işlemi 15 gün içinde gerçekleştirilecektir. Ayrıca, yıllık telsiz kullanım ücreti ödemeleri, bakiye üzerinden tahsil edilecektir.

Vodafone ve Türk Telekom'dan Para İadesi Bilgileri:

Vodafone, faturasız hat abonelerinin hat iptali veya numara taşıma işlemi sonrasında kalan TL bakiyelerini talep edebileceklerini duyurdu. İade talebinde bulunmak isteyen kullanıcıların, hat iptal tarihinden itibaren 24 ay içinde başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvurular, Vodafone'un resmi web sitesi üzerinden "Borç Alacak" sayfası kullanılarak yapılabilir. Talebin ardından, geri ödeme 15 gün içinde gerçekleştirilecektir. İade talebinde bulunmayan bakiyeler, Vodafone'a geri taşınırsa otomatik olarak hesabınıza yüklenecektir.

Benzer şekilde, Türk Telekom ve PTT Cell hat sahipleri de, hatlarını başka bir operatöre taşıdıklarında veya hat iptali yaptıklarında kalan TL bakiyeleri için başvuruda bulunarak iadelerini alabilirler. Kullanıcılar, Türk Telekom'un resmi web sitesi üzerinden gerekli bilgilere ulaşabilir ve başvurularını gerçekleştirebilirler.

Başvuru Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Kullanıcıların, hat iptali veya numara taşıma işlemi sonrasında kalan TL bakiyelerini geri alabilmeleri için belirtilen süreler içinde (Turkcell için 2 yıl, Vodafone ve Türk Telekom için 24 ay) başvuruda bulunmaları önemlidir.

Başvurular, ilgili operatörlerin resmi web siteleri üzerinden yapılmalıdır.

Başvurunun ardından, iade işlemi 15 gün içinde gerçekleştirilecektir.

Yıllık telsiz kullanım ücreti gibi kesintiler, bakiye üzerinden tahsil edilebilir.

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