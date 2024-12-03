Türk traktör devi iflas bayrağını açtı; 2 haftalık zaman resmen başladı

Resmi İflas Süreci Başladı

Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, tasfiye durumunda bulunan Koçkara Traktör Zirai Aletler Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında açılan doğrudan iflas talebine ilişkin davayı karara bağladı. Akşehir bölgesinde tanınan bu traktör şirketi için mahkeme, iflas sürecine müdahale etmek isteyen taraflara belirli bir süre tanıdı.

Müdahale İçin 15 Günlük Süre Verildi

Mahkeme, iflas sürecine müdahil olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere 15 gün süre verdi. Bu süre zarfında müdahale talebinde bulunmak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken iki şart olduğu belirtildi:

Doğrudan iflas isteme şartlarının oluşmadığını ileri sürenler,

Davanın açılması nedeniyle maddi zarar gördüklerini iddia edenler.

Bu 15 günlük süre sonunda talepte bulunmayan tarafların, mahkeme kararına karşı istinaf yoluna başvurma hakkını kaybedeceği vurgulandı.

Konya’daki bu gelişme, ticaret dünyasında dikkatle izlenirken, yerel iş dünyasında finansal sıkıntıların arttığına işaret ediyor. Şirketlerin mali zorlukları ve iflas başvuruları, ekonomik ortamın yansıması olarak öne çıkıyor.

Kaynak: gazeteoku özel haber