Tüpe dev zam; İşte Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatları

Aygaz Tüp Gaz Fiyatları

Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 238,00 TL 510

Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 1.010,00 TL 510

Aygaz Maksi Tombul 12 kg Tüp: 1.010,00 TL 5

Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 1.010,00 TL 10

Aygaz'ın 12 kg'lık tüp fiyatları, Ocak ayına göre yaklaşık %10 artışla 1.010 TL seviyesine ulaştı. Bu artış, özellikle ev kullanıcılarını etkiliyor 29.



İpragaz Tüp Gaz Fiyatları

İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 205,00 TL 510

İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 970,00 TL 510

İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 1.940,00 TL 10

İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 3.630,00 TL 10

İpragaz 45 kg Propan Tüp: 3.970,00 TL 10

İpragaz, Nisan ayında sanayi tüplerinde önemli bir artışa gitmedi ancak 12 kg ev tüpü fiyatı 970 TL ile Aygaz'a kıyasla daha uygun 59.

Bizimgaz Tüp Gaz Fiyatları

Bizimgaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 205,00 TL 510

Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü: 970,00 TL 510

Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp: 1.940,00 TL 10

Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü: 3.630,00 TL 10

Bizimgaz 45 kg Propan Tüp: 3.970,00 TL 10