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Tüpe dev zam; İşte Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatları

2025 yılı Nisan ayı itibarıyla Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tüp gaz fiyatları, enerji maliyetlerindeki artış ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle yükseliş gösterdi. İşte güncel fiyatlar ve detaylı analiz.

Tüpe dev zam; İşte Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatları

Aygaz Tüp Gaz Fiyatları

Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 238,00 TL 510

Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 1.010,00 TL 510

Aygaz Maksi Tombul 12 kg Tüp: 1.010,00 TL 5

Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 1.010,00 TL 10

Aygaz'ın 12 kg'lık tüp fiyatları, Ocak ayına göre yaklaşık %10 artışla 1.010 TL seviyesine ulaştı. Bu artış, özellikle ev kullanıcılarını etkiliyor 29.


İpragaz Tüp Gaz Fiyatları

İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 205,00 TL 510

İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 970,00 TL 510

İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 1.940,00 TL 10

İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 3.630,00 TL 10

İpragaz 45 kg Propan Tüp: 3.970,00 TL 10

İpragaz, Nisan ayında sanayi tüplerinde önemli bir artışa gitmedi ancak 12 kg ev tüpü fiyatı 970 TL ile Aygaz'a kıyasla daha uygun 59.

Bizimgaz Tüp Gaz Fiyatları

Bizimgaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 205,00 TL 510

Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü: 970,00 TL 510

Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp: 1.940,00 TL 10

Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü: 3.630,00 TL 10

Bizimgaz 45 kg Propan Tüp: 3.970,00 TL 10

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