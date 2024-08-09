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TÜP fiyatlarına okkalı indirim! Vatandaşlar sıraya girdi

Son dönemlerde enflasyonun beklenen düşüşüne rağmen ardı ardına gelen zam haberleriyle birlikte, özellikle tüp fiyatlarındaki artışlar vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Günlük yaşamda büyük bir yer tutan tüp kullanımı, özellikle büyük mutfak tüplerinde yaşanan fiyat artışlarıyla dikkat çekiyor. Ancak İpragaz, bu duruma karşı müşterilerine özel bir kampanya duyurdu.

TÜP fiyatlarına okkalı indirim! Vatandaşlar sıraya girdi

İpragaz, piyasada yaşanan fiyat artışlarının yarattığı baskıyı hafifletmek amacıyla özel bir indirim kampanyası başlattı. Sadece 48 saat sürecek olan bu kampanya, tüp almayı planlayan vatandaşlar için büyük bir avantaj sunuyor. Kampanya, İpragaz'ın dijital platformu İPApp üzerinden gerçekleştirilecek ve kullanıcılar 100 TL'ye varan indirimlerden yararlanabilecek.

Kampanyanın Koşulları ve Avantajlar

İpragaz tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 kg’lık ev tüpü alımlarında geçerli olacak bu indirim, İPApp kullanıcılarına özel. İndirimden yararlanmak isteyen müşteriler, sepet aşamasında "iPApp’tan 100 TL İndirim" seçeneğini işaretlemeleri gerekiyor. Kampanya, 6 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak ve her kullanıcı 45 gün içinde bir kez bu fırsattan faydalanabilecek.

İndirimli Tüp Fiyatları Ne Kadar?

Normal şartlarda 739 TL'den satılan İpragaz büyük mutfak tüpü, kampanya döneminde İPApp üzerinden yapılacak siparişlerde 100 TL indirimle birlikte sadece 639 TL'ye mal olacak. Bu, mutfak giderlerini azaltmak isteyen tüketiciler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Kimler Yararlanabilir?

Kampanyadan yararlanacak olanlar sadece bireysel kullanıcılar olacak; ne yazık ki iş yerleri için bu indirim uygulanmayacak. Böylece İpragaz, özellikle bireysel tüketicilere yönelik bir destek sağlamış olacak.

İpragaz'ın bu kampanyası, piyasadaki tüp fiyatlarındaki artışlar karşısında vatandaşlara önemli bir mali destek sunarak, mutfak bütçelerine katkıda bulunuyor. Kampanya hakkında daha fazla bilgi ve tüp siparişi vermek için İPApp uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.

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